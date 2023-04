México y EU suspenden búsqueda de tres marineros estadounidenses

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La Armada de México (Semar) suspendió la búsqueda de tres marineros estadounidenses, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Detalló que se tomó la decisión "después de que Semar y los rescatistas de la Guardia Costera de EU realizaron 281 horas de búsqueda acumuladas que cubrieron aproximadamente 200 mil 057 millas náuticas cuadradas, un área más grande que el estado de California, frente a la costa del Pacífico norte de México sin señales del velero desaparecido ni sus pasajeros".

"Nuestro socio internacional de búsqueda y rescate, México, llevó a cabo una búsqueda exhaustiva con la Guardia Costera de EU y Canadá proporcionando recursos de búsqueda adicionales", dijo el comandante Gregory Higgins, jefe de centro de comando del Distrito 11 de la Guardia Costera.

"Los activos de la Semar y la Guardia Costera de EU trabajaron mano a mano en todos los aspectos del caso. Desafortunadamente, no encontramos evidencia del paradero de los tres estadounidenses o de lo que pudo haber sucedido. Nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de William Gross, Kerry O'Brien y Frank O'Brien".

Según los informes, las tres personas a bordo del velero Ocean Bound, de 44 pies de eslora, partieron de Mazatlán el 4 de abril en ruta a San Diego, California, con planes de detenerse en Cabo San Lucas el 6 de abril, reportarse y reaprovisionarse; sin embargo, no se reportaron ni llegaron a Cabo San Lucas.

Los coordinadores de búsqueda y rescate se pusieron en contacto con la marina de Baja California, México, lo que resultó en que no se avistara la embarcación.

La Guardia Costera agregó que transmisiones de emergencia por radio VHF también fueron hechas, pero sin resultado alguno.

Se señaló en el comunicado que "este es un recordatorio para los marineros de la importancia de proporcionar a una persona en tierra su plan de navegación, lo que en este caso permitió que la Guardia Costera de EU fuera notificada cuando los marineros desaparecidos no se registraron con su familia".

También subrayó la importancia de llevar una radiobaliza electrónica indicadora de posición (EPIRB, por sus siglas en inglés), en los 406 MHz, para la notificación automática en caso de emergencia. La familia ha pedido que se respete su privacidad, se indicó en el comunicado.