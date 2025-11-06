México y Japón firman acuerdo histórico de venta de metanol

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Transition Industries LLC y Mitsubishi Gas Chemical Company (MGC) firmaron una carta de intención para la venta de metanol a largo plazo, como parte del proyecto Pacífico Mexinol, que se perfila como la planta de producción de metanol de ultra bajas emisiones de carbono más grande del mundo. Tendrá capacidad para producir 2.1 millones de toneladas anuales y se desarrollará en la comunidad de Paredones, municipio de Ahome, a nueve kilómetros del puerto de Topolobampo, Sinaloa.

La firma contó con la presencia del secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, quien asistió como testigo del acuerdo en representación del gobernador Rubén Rocha Moya. También participaron Rommel Gallo, director ejecutivo de Transition Industries LLC; Masahiko Naito, director de la División de Productos Químicos CI, Sector de Energía Verde y Productos Químicos de MGC; y Sergio Sierra Bernal, encargado de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Japón.

En su participación, el secretario Feliciano Castro destacó que el proyecto Pacífico Mexinol no solo representa una de las mayores inversiones en la historia de Sinaloa, con un monto superior a 3,300 millones de dólares, sino que también es una muestra clara de que la innovación, la sostenibilidad y la cooperación internacional pueden caminar de la mano para transformar el futuro de la región.

"El proyecto representa un nuevo horizonte para la industria química en México y será la planta de metanol más grande de su tipo en el mundo, y en el norte de Sinaloa contribuirá a los objetivos globales de transición energética y desarrollo sostenible", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reconoció el respaldo del Gobierno de Estados Unidos a través del financiamiento del Banco Mundial, así como las alianzas estratégicas hoy formalizadas con MGC, con lo que se garantiza la comercialización a largo plazo que permitirá mantener la operación del proyecto y la generación de empleos.

"La ubicación del proyecto cerca del puerto de Topolobampo, recientemente designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un polo de desarrollo de México, confirma la visión de un país que apuesta por el desarrollo regional equilibrado, el desarrollo industrial y el crecimiento con bienestar social", sostuvo.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de Sinaloa de facilitar, acompañar y respaldar cada etapa del desarrollo de Pacífico Mexinol.

"Cuentan con nosotros como aliados permanentes para garantizar la certeza jurídica, la paz laboral y la colaboración institucional que el proyecto requiere para prosperar. Para el gobernador Rubén Rocha Moya, el proyecto de Mexinol en Topolobampo es prioridad y como tal será atendido", mencionó.

Rommel Gallo destacó que el acuerdo con MGC representa un paso decisivo en la misión compartida de ambas compañías por impulsar la transición hacia procesos industriales más sostenibles. Subrayó que esta alianza refuerza el compromiso de Transition Industries con la innovación y la producción de metanol con emisiones ultrabajas de carbono para abastecer al mercado de la región Asia–Pacífico.

"Es un honor para nosotros colaborar con MGC en nuestra misión compartida de abordar el cambio climático y suministrar metanol con emisiones ultrabajas de carbono al mercado de la cuenca del Pacífico. A través de alianzas estratégicas con partes interesadas clave y empresas innovadoras como MGC, Transition Industries está impulsando la adopción global de materias primas químicas bajas en carbono y liderando el avance de prácticas industriales sostenibles", dijo.

A su vez, Masahiko Naito destacó que la colaboración con Transition Industries refuerza el compromiso de la empresa japonesa con la sostenibilidad y la reducción de emisiones a nivel global. Señaló que el proyecto Pacífico Mexinol constituye un hito en la transición hacia energías más limpias y en el desarrollo de soluciones basadas en metanol con bajas emisiones de carbono.

"El proyecto Pacífico Mexinol representa un hito importante en la expansión del suministro mundial de metanol con emisiones ultrabajas de carbono. A través de esta colaboración, MGC pretende seguir promoviendo la descarbonización basada en el metanol y reforzar nuestra iniciativa Carbopath, que impulsa la circularidad del carbono en múltiples industrias", mencionó.

El convenio establece que Transition Industries suministrará a MGC alrededor de 1 millón de toneladas métricas anuales de metanol ultrabajo en carbono, equivalente al 50% de la producción total de la planta, por un periodo inicial de 10 años con posibilidad de ampliarse. Este acuerdo garantiza la colocación estable del producto en el mercado asiático, particularmente en Japón, y fortalece la posición de México y Sinaloa como proveedores estratégicos de energía limpia y productos químicos sostenibles.

Esta alianza se suma a los avances logrados en junio pasado, cuando Transition Industries firmó en la Ciudad de México contratos clave para el desarrollo de Pacífico Mexinol, con la participación del gobernador Rubén Rocha Moya como testigo de honor. En esa ocasión se formalizó la participación de Grupo Maire (NextChem), que aportará la tecnología y diseño de la planta; Samsung E.A. Co., Ltd. y Techint S.A., encargadas de la construcción; y Siemens, que intervendrá en los procesos de automatización y control energético.

Con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, Transition Industries avanza en un proyecto que generará más de 4,500 empleos directos e indirectos y consolidará una nueva plataforma de desarrollo económico y tecnológico para el noroeste de México.

El metanol que producirá Pacífico Mexinol se utilizará como insumo en las industrias química, farmacéutica, automotriz, alimentaria y energética, y su exportación se dirigirá principalmente al mercado asiático.

Con este acuerdo, Sinaloa y México se insertan en la nueva economía global de las energías limpias y la industria química sustentable, fortaleciendo los lazos económicos entre México y Japón y reafirmando su papel como territorios clave para las inversiones internacionales de alto impacto.