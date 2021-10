México ya es ejemplo de cómo anular el modelo neoliberal, dice AMLO

Cuestionado si México podría ser referente en el mundo de ser el primer país que pudo anular el modelo neoliberal, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que "claro".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dijo que México "ya lo es" y hay pruebas, como el que no hubo endeudamiento "como lo hizo la mayoría de los países" para enfrentar la crisis económica por la pandemia. Agregó que México se recupera "más pronto que otros países".

"Hay crecimiento pero también hay bienestar; no hay inestabilidad política; hay gobernabilidad; tenemos finanzas públicas estables; no hay devaluación.

"En fin, vamos bien, sí funciona nuestro modelo y es sencillo de aplicar. Sencillo, es una fórmula muy sencilla y aplica en todo el mundo: es cero corrupción, cero impunidad, austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social y eso se puede", señaló el presidente López Obrador.

"Y voy a tener más tiempo si eso lo decide la gente. Si termino a finales de septiembre del 24 y como el equipo en el que estoy está bateando, está sacando carreras, y si estamos en el cuarto inning, nos van a tocar como tres turnos más. O sea que voy a tener tiempo de macanear más", expresó.