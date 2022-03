Mi corazón está con ustedes: mujer policía a joven que regaló flores

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- "Nosotras estamos con ustedes, si nos toca estar de este lado es porque estamos trabajando. Si yo pudiera estar con ustedes te lo juro que estaría marchando. Mi corazón está con ustedes, aunque en este momento no puedo estar", esta fueron las palabras que una policía le dijo a Julia Álvarez Icaza Ramírez, joven que abrazó a una mujer policía o durante la marcha del 8M y se hizo viral.

Álvarez-Icaza Ramírez narra para EL UNIVERSAL que la fotografía fue "producto de un momento muy bonito. La idea de nuestro contingente pacífico era repartir flores a las policías, porque las últimas marchas habían sido especialmente violentas contra ellas y nosotras llevábamos, pues un proceso de reflexión de estar muy cansadas de no poder salir a marchar porque teníamos miedo de quedar entre el fuego y porque no nos parece estratégico para el propio feminismo".

Bajo la idea de que la violencia no es feminista sino patriarcal y la reproducción de patrones, que ella y el grupo de mujeres con quienes asistió a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, eso es algo que el feminismo no quieren reproducir.

"Nos parece importante como marcar una distancia clara entre las expresiones diversas en las marchas. En general siempre había habido un arropamiento, siempre desde la respuesta de ´fuimos todas, fuimos todas´, pero nosotras nos sentíamos ya muy incómodas con ese ´fuimos todas´, porque realmente nosotras no fuimos, nosotros no queremos incendiar a las policías.

Nosotras no les queríamos meter un picahielo en el pómulo, no solo no fuimos, sino que lo rechazamos rotundamente".

La propuesta de llevar flores fue un acto simbólico, uno potente y sobre todo cercano, con significado para las mujeres policías que estaban ahí.

"Estábamos en la fila para llegar al Zócalo; estaban las dos filas de policías acompañando la marcha e íbamos dándole una por una flores y les íbamos diciendo ´gracias´ y si las veíamos manchadas o grafiteadas, por lo menos a mí me salía a pedirles disculpas, porque ese graffiti en la cara o esa pintura en el rostro, pues no era de parte de todo el movimiento. Les decíamos ´gracias por su trabajo´".

---"Mi corazón está con ustedes"

"Casi al final de la marcha. Llevábamos ya dos o tres horas caminando y repartiendo las flores cuando de repente llegué con ella y recién le habían vaciado un bote de pintura encima, estaba toda manchada de morado. La vi y le dije le dije ´oye, perdón realmente no es contra ti. Disculpa, no queríamos hacerte esto y me dijo, ´te puedo dar un abrazo, pero estoy toda manchada´ y le dije, ´no te preocupes, abrázame´.

Y al oído me dijo: "de verdad nosotras estamos con ustedes, si nos toca estar de este lado es porque estamos cumpliendo una labor y porque nosotras estamos trabajando. ´Si yo pudiera estar con ustedes. Te lo juro que estaría marchando. Mi corazón está con ustedes, aunque en este momento no puedo estar´". Al momento en que sucedió esto, una amiga de ella capturó el momento, les dejaron un ramo de flores y se marcharon.

Somos un grupo diverso, en realidad no estamos en redes sociales, no estamos,nos pusimos el nombre de 'Mujeres en resistencia pacífica'.

Nos pusimos este nombre emergente. Fuimos mujeres que compartimos la misma rabia de no tener miedo", afirma la abogada de 30 años.

----El mensaje detrás de la imagen viral de feminista abrazando a una policía

"Queríamos que la imagen para la sociedad ya no fuera eso de una mujer agrediendo a otra mujer, para nosotras mismas. Estábamos haciendo una línea donde estaban las policías y las chicas que venían con una energía violenta, se detenían porque estábamos ahí dando las flores. Fuimos, sin planearlo, como una barrera de paz.

Queremos darle continuidad justo este fue el primer acto, pero ahorita nos pusimos este nombre emergente porque en realidad fue como un conjunto de mujeres que compartimos la misma rabia, de ya no querer tener miedo. Por el momento nos llamamos Mujeres en resistencia pacífica".

---Sobre la politización de la imagen

"Tengo dos lecturas para eso. La primera lectura es que mientras más se difunda la imagen, pues andamos la narrativa, lo que queríamos lograr. Esta imagen de solidaridad empatía entre mujeres. No, violencia, no violenta. Por un lado pienso que es un triunfo en lo narrativo. Y me alegra que se viralice.

Por otro lado, pues sí me molesta mucho sobre todo que hombres utilizan esta imagen hipócritamente y que lo utilicen a su conveniencia, o sea, por ejemplo vi que un panista diputado Christian Von utilizo la imagen para pegarle al Gobierno de la Ciudad diciendo que pues que como ellos habían predicho que iba a ser una manifestación muy violenta y al final fue 'amor y paz'. Eso me molesta mucho".

La abogada dice que sí le resulta extraño ver su imagen en todos lados y en perfiles de redes sociales de personas que ni siquiera conoce, "siento como si me manosearan sin que yo quiera ser manoseada", dice, pero que a la vez es un triunfo.

Sobre los hombres que utilizan su imagen y se dicen feministas, refuta que "en realidad son hipócritas, no han estado con nosotras".