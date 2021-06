"Mi hijo es inocente", asegura madre del detenido por homicidio de candidata en Moroleón

Esmeralda García, madre de Fernando Martínez García, quien se encuentra detenido como presunto asesino de la candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, aseguró que su hijo es inocente, que está preso mientras los verdaderos culpables siguen libres.

En una manifestación en el exterior de la Fiscalía Regional "C" con sede en Celaya, en compañía de su hija Andrea y otros familiares, pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador "para que no se vaya a condenar a un inocente".

"¡Es una injusticia!", expresó entre lágrimas.

La madre exigió que haya justicia para su hijo y para la candidata que fue privada de la vida.

A Denisse Sánchez Barragán, hija de Alma Rosa Barragán, le deseó que pronto encuentre consuelo por la dolorosa perdida y que se castigue a los responsables. "Tú pides justicia para tu madrecita, yo pido justicia para mi hijo", expresó.

Andrea Martínez describió que el jueves pasado sus hermanos Fernando y José fueron detenidos por hombres que llegaron a su domicilio sin identificarse ni mostrar una orden de aprehensión y que tampoco dijeron el motivo por el que se los llevaban. Dijo que ni ella ni su madre los han visto porque el Ministerio Público no se los permite. "No nos han dejado ver a nuestros hermanos", agregó.

Comentó que hasta este 1 junio se enteraron que la Fiscalía General del Estado (FGE) estaba vinculando a Fernando con el asesinato de la candidata de Moroleón por familiares de Estados Unidos que dijeron haberse enterado por las noticias.

Enfatizó que sus hermanos no tienen nada que ver con la muerte de la candidata. Afirmó que el día y la hora que ocurrió ese crimen se encontraban en la comunidad de Loma de Zempoala, donde tienen su domicilio, y que hay videos, testimonios de familiares y vecinos para probarlo.

Dijo que es falso que al momento que detuvieron a Fernando le hayan encontrado marihuana cómo difundió la Fiscalía, pero es cierto que en la casa en la que estaba tenían arma para protección de la familia "porque ustedes saben cómo está la inseguridad en Loma de Zempoala".

La tarde del 25 de mayo, un grupo de hombres acribilló a la candidata Alma Rosa Barragán, durante un mitin de campaña la colonia La Manguita, frente a sus hijos y a decenas de seguidores.