Micaela, hija de Daniel Bisogno, debutará como actriz

CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- Daniel Bisogno da conocer la incursión en el teatro de su hija Micaela, quien debutará en la obra "Lagunilla, mi barrio", en la que el conductor tiene uno de los papeles estelares.



En sus redes sociales, el conductor de "Ventaneando" mostró la emoción que le causa que la pequeña de siete años viva esta experiencia cerca de él pues, desde que sufrió un grave accidente que puso en riesgo su vida, "el Muñeco" ha sido muy puntual al hablar del amor que lo une a su hija, así como el deseo que tiene de aprovechar cada segundo a lado de ella, luego de que la vida le diera una nueva oportunidad.



Esta mañana, el presentador de TV recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar que Micaela Bisogno, su única hija, participará en la función que este domingo ofrecerá "Lagunilla, mi barrio", la cual se presentará en el Centro Cultural Teatro II a las 17:30 horas.



"Hoy dará función conmigo mi Micaela Bisogno, la fortuna de que la vida me dé la oportunidad de compartir con mi hija, lo que más amo, el escenario y el cariño de ustedes, público querido", escribió, acompañado de un video donde se ve a su hija en los ensayos previos, en los que a lado de otros integrantes del elenco, da gracias a las pocas personas que presenciaban los últimos detalles antes de la presentación de hoy.



Desde hace siete años, cuando en febrero de 2016, nació su hija, la vida del conductor de espectáculos dio un giro pues, desde aquel entonces y hasta la fecha es muy efusivo a la hora que se trata de expresar el amor que siente por Micaela, la cual tuvo a lado de su exesposa Christina Riva Palacio. De hecho, en una entrevista reciente que concedió a su jefa, Pati Chapoy, recordó que la frase más hermosa que había escuchado en vida había sido la de "Ya nació", seguidas de la que escuchó decir a su doctor hace unas semanas, cuando fue gravemente hospitalizado, la que connotaba que "ya la había librado", luego de ser sometido a una complicada operación.



Y aunque Bisogno jamás se limitó al hablar en su programa del amor que siente por Micaela, nunca antes se había conmovido hasta las lágrimas como ocurrió hace unas semanas, pues confió que el mayor temor que tuvo cuando fue ingresado a urgencias fue el de morir y dejar sin un padre a su pequeña: "Pensar en mi niña, la veía a lo lejos, solita con su muñeca por allá desprotegida y dije: ´-No, no la voy a dejar así, eso no va a pasar, pase lo que pase tengo que salir de esta´", contó a Chapoy.



Además, recordó que cada mañana -de los ocho días que pasó internado- veía una fotografía de su hija, que colocaron enfrente a su cama, y sacaba fuerzas para continuar. "Si hubo un motor que me hizo salir adelante fue mi gordita, porque me pegaron una foto de mi Micaela, al frente, donde estaba posando muy a su estilo, y yo, cada que despertaba, la veía y decía: ´-No te voy a dejar, hija, no te voy a dejar, pase lo que pase´", profundizó.



En esa misma entrevista, de hecho, la pequeña tuvo una intervención pues se acercó a su padre mientras conversaba con Pati y contó su parte de la historia, rememorando que ella acompañó al conductor al hospital, sin embargo, cuando llegaron al centro médico, su mamá le informó que se quedaría internado, situación que la puso muy triste pues, hasta sus compañeras y compañeros de escuela le indicaron que se habían enterado de la condición de salud de su padre por la televisión, pero no pasó mucho para que la alegría volviera a invadirla cuando su padre estuvo de regreso en casa.



En ese momento, la unión entre padre e hija fue evidente, pues "el Muñeco" le expresó que era el amor de su vida, mientras que Micaela le dijo que no sólo lo quería hasta el cielo, sino que su afecto por él alcanzaba dimensiones todavía más incalculables.