Michoacán lanza programa para apoyar a niños con cáncer

MORELIA, Mich., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Con el programa

de Niñas y Niños con Cáncer se brinda

a los padres de los menores de edad con este padecimiento y se garantiza la continuidad de los tratamientos médicos, informó el gobernador(Morena).Dijo que este plan, Michoacán se consolida como unen la atención integral al cáncer infantil; además, de que se han entregadodemensuales a los padres para cubrir gastos de traslado, alimentación u otras necesidades derivadas de la atención médica especializada.En el marco elde la, que se conmemora cada, el mandatario estatal michoacano aseguró que el respaldo económico es para evitar que niñas y niños interrumpan sus tratamientos por falta de recursos."Vamos a seguir apoyando con los medicamentos, con losy con este respaldo para que las niñas, los niños y sus familias no dejen de acudir a sus consultas", aseveró.A este esfuerzo se suma el fortalecimiento de la, con la puesta en operación de un nuevoy un, que permiten diagnósticos y tratamientos oncológicos más precisos.En los últimos cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán,han superado la enfermedad y cientos más continúan en tratamiento o vigilancia médica, con unaque alcanza hasta elEste programa, único en su tipo en el país, es posible gracias ay a un uso responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido consolidar unaque coloca a las familias y a la niñez como prioridad, precisó Ramírez Bedolla.