¿Microsismos en CDMX advierten de uno de mayor magnitud?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Ante los microsismos que se han registrado en las últimas horas, el investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Antonio Domínguez, aseguró que no hay evidencia histórica de que estos sean un preámbulo a un sismo de gran magnitud.

"(...) no ha sucedido, pero históricamente la probabilidad es baja de que esto ocurra", dijo en entrevista.

"La recomendación es la misma que para los demás sismos, deben guardar la calma, pues, en caso de ser posible evacuar y tener un plan de emergencia familiar, pero en general en sismos como este, no se espera que produzcan grandes daños, aunque a las zonas cercanas al epicentro pueden causar algunos daños menores", señaló el especialista.

Sobre por qué no sonó la alerta sísmica en los microsismos, el investigador del Instituto de Geofísica comentó que, que el sistema de alertamiento está diseñado para alertar ante movimientos mayores a magnitud 6, y que ocurrieron lejos de la Ciudad de México.

"(...) Si los sismos ocurren en la costa y son arriba de una magnitud de seis, se activa la alerta para que llegue antes por ondas de radiofrecuencia, y cuando los sismos son en la ciudad es imposible que suene la alerta", señaló el especialista.

Dijo que, al igual que en el país, hay fallas geológicas que atraviesan la capital, principalmente en las alcaldías del sur como Xochimilco, por lo que han provocado estos microsismos y que la gente que generalmente vive en estas zonas los va a percibir, pero aclaró que no son de preocupación o que puedan causar un daño considerable. No obstante, sigue en investigación este tipo de fallas.

El especialista descartó que los microsismos sean parte de un fenómeno conocido como enjambre sismológico, si no que se tratan de réplicas del sismo de la noche de este 10 de abril, ya que su intensidad va bajando considerablemente.

"Lo que está reportando el Sismológico son réplicas del sismo que tuvimos la noche (del miércoles), a diferencia del enjambre, es que las magnitudes son las mismas, pero las réplicas son menores con el tiempo, y eso lo que está pasando en este momento", detalló.