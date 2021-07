Mier se perfila como líder de Morena

Este jueves, la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados elegirá a su próximo líder legislativo y se perfila que Ignacio Mier repita como coordinador y también se prevé que Sergio Gutiérrez sea propuesto por esta fracción para ser presidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Además, según algunas fuentes, los legisladores de Morena tienen la intención de presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja al mismo tiempo, es decir, durante el primer año legislativo.

Sin embargo, la ley establece que ninguna fracción puede presidir ambos órganos de gobierno durante el mismo año, es decir, si Morena decide quedarse con la Jucopo le tendría que ceder la Mesa Directiva a la primera fuerza de oposición, el PAN, pero si determina presidir la Mesa Directiva, tendría que otorgar la Jucopo al coordinador albiazul.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunció que hoy durante una reunión de legisladores para tomar un curso de formación política, también elegirán al próximo líder de la 65 Legislatura.

Delgado Carrillo explicó que anunciaron a los integrantes de su bancada que quienes tengan intención de participar se preparen para ofrecer un mensaje ante sus compañeros y después se hará una votación a través de papeletas y en una urna.

De acuerdo con fuentes consultadas se perfila para repetir Mier Velazco, aunque siguen en la contienda la exsecretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky y Leonel Godoy.

De manera paralela, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, sería propuesto para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

"Mañana [hoy] se va a elegir al coordinador de la bancada y nuestra propuesta para encabezar la Mesa Directiva el primer año va a ser con voto libre y secreto. Mañana sabremos cuántos aspirantes hay, hoy les avisé para que estén listos y quien quiera proponerse que lo haga frente al grupo y pues iremos a una votación en urna y habrá mensaje de quienes participen de tres minutos para quienes aspiren a la coordinación y a la Mesa Directiva, es una elección democrática y transparente", dijo Delgado Carrillo tras reunirse con sus legisladores.

Según fuentes consultadas, Mier Velazco, quien es cercano a Delgado Carrillo, será ratificado como líder de la bancada y podría obtener al menos 150 de los 190 votos con los que cuenta la fracción. Lo mismo Gutiérrez como aspirante a suceder a Dulce María Sauri en la Mesa Directiva.

Oposición

Al conocer que Morena pretende encabezar la Jucopo y la Mesa Directiva en el primer año, el próximo líder de la bancada del PRI e integrante del bloque opositor, Rubén Moreira, rechazó esa posibilidad, pues dijo que primero la ley impide que una sola fuerza política presida ambos órganos de gobierno al mismo tiempo, además de que Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada para elegir a un integrante de la Mesa Directiva.

"Nosotros haremos valer nuestro papel de coalición Va por México sin entorpecer los trabajos de la Cámara de Diputados, sencillamente la Mesa Directiva y la Jucopo no pueden estar en las mismas manos, por un lado, y por el otro, para elegir a cualquier integrante de la Mesa Directiva se requieren las dos terceras partes, e incluso aun cuando le toque a un partido eso no significa que la persona que propongan vaya a ser el integrante, porque es un voto secreto, esto lo dice la ley", dijo Moreira Valdez.