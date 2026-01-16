Migración venezolana en Madrid: realidades y perspectivas

MADRID (AP) — Los venezolanos que viven en España observan con una mezcla de asombro, alegría y miedo los acontecimientos que se desarrollan en su país de origen.

Unos 600.000 venezolanos viven en España, hogar de la mayor población fuera de las Américas. Muchos huyeron de la persecución política y la violencia, pero también del colapso económico del país.

La mayoría vive en Madrid, la capital, trabajando en hospitales, restaurantes, cafeterías, residencias de ancianos y otros lugares. Algunos migrantes venezolanos han establecido raíces profundas y vidas en la nación ibérica, mientras que otros son recién llegados.

Esto es lo que tres de ellos dijeron sobre el futuro de Venezuela desde que las fuerzas de Estados Unidos derrocaron a Nicolás Maduro.

Un padre busca justicia para su hijo

David Vallenilla se despertó el 3 de enero con los mensajes de texto de un primo que le informaba "que invadieron a Venezuela". El hombre de 65 años, originario de Caracas, vive solo en un ordenado apartamento en el sur de Madrid, con dos perros dachshund y varios pájaros. No lo creía.

" En ese momento, yo quería tener certeza", dijo Vallenilla, " certeza de lo que me estaban diciendo".

En junio de 2017, David José, de 22 años e hijo de Vallenilla, estudiaba enfermería en Caracas y fue tiroteado a quemarropa por un soldado venezolano tras participar en una protesta cerca de una base aérea militar en la capital. Posteriormente, murió a causa de sus heridas. Las imágenes del incidente se difundieron ampliamente, convirtiendo ese año la muerte de su hijo en un caso emblemático de la represión del gobierno de Maduro contra los manifestantes.

Tras exigir respuestas por la muerte de su hijo, Vallenilla también comenzó a recibir amenazas y, dos años después, decidió mudarse a España con la ayuda de una organización no gubernamental.

El día de la captura de Maduro, Vallenilla dijo que su teléfono se inundó de mensajes sobre su hijo.

"Y muchos decían, 'ahora David si va a estar descansando en paz. David debe estar alegre en el cielo'", señaló. "Pero no te creas que fue fácil. Pasé casi todo el día llorando porque me llegaba demasiada información".

Vallenilla observa los acontecimientos en Venezuela con desconfianza, pero también con optimismo. Teme más violencia, pero dice tener la esperanza de que el gobierno del presidente Donald Trump pueda lograr el cambio que los venezolanos como su hijo intentaron obtener a través de elecciones, protestas populares e instituciones internacionales.

"Nada me va a devolver a mi hijo. Pero el hecho de que se empezó a hacer algo de justicia por los responsables de alguna manera me ayuda a ver una luz al final del túnel. Aparte de que también espero que sea Venezuela libre".

Una madre espera que sus hijas puedan visitar una Venezuela democrática

La periodista Carleth Morales llegó por primera vez a Madrid hace un cuarto de siglo, cuando Hugo Chávez fue reelegido como presidente de Venezuela en 2000 bajo una nueva constitución.

La mujer de 54 años quería estudiar y regresar a casa, tomándose una especie de descanso en Madrid al percibir un entorno político y económico que se volvía cada vez más desafiante.

"Yo salí con la intención de prepararme, de estudiar y de volver más preparada, porque yo entendía que el país estaba pasando como por un proceso de adaptación entre lo que habíamos conocido antes y bueno, Chávez y su y su nueva política. Pero tampoco tenía idea de que íbamos a llegar al punto que llegamos".

En 2015, Morales fundó una organización de periodistas venezolanos en España, que hoy cuenta con cientos de miembros.

La mañana en que las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro, Morales se despertó con una avalancha de llamadas perdidas de amigos y familiares en Venezuela, afirmó.

"Por supuesto, esperamos recuperar un país democrático, un país libre, un país donde se respeten los derechos humanos", señaló Morales. "Pero es difícil pensar eso como venezolana cuando hemos vivido tantas cosas y sufrido tanto".

"Y esperanza tenemos, por supuesto, de recuperar un país democrático, un país en libertad, un país donde se respeten los derechos humanos", afirmó. "Eso siempre está. Y realmente es muy difícil pensar como venezolano cuando, no sé, y hemos vivido tantas cosas y hemos sufrido tanto".

Morales considera poco probable volver a su patria tras haber pasado más de dos décadas en España, pero espera que sus hijas puedan algún día ver a Venezuela como una opción viable.

"Una vez escuché a un compañero que dijo, 'Trabajo por Venezuela para que mis hijos la consideren como una oportunidad de vida'. Y la adopté como mía esa frase. O sea que quizás, en algunos años, no sea yo la que disfrute de una Venezuela democrática, sino mis hijas".

Una mujer preocupada por su esposo y su hermano en prisiones venezolanas

Durante dos semanas, Verónica Noya ha esperado que suene su teléfono con la noticia de que su esposo y su hermano han sido liberados.

El esposo de Noya, el capitán del ejército venezolano Antonio Sequea, fue encarcelado en 2020 tras participar en una incursión militar para derrocar a Maduro. Dijo que su marido permanece en confinamiento solitario en la prisión de El Rodeo en Caracas. Durante 20 meses, Noya no ha podido comunicarse con él ni con su hermano, quien también fue arrestado por participar en el mismo complot.

"Allí comenzó mi pesadilla", afirmó.

Las autoridades venezolanas señalan que cientos de presos políticos han sido liberados desde la captura de Maduro, mientras que los grupos de derechos humanos afirman que el número real es una fracción de eso. Noya ha esperado con angustia escuchar algo sobre sus cuatro familiares que permanecen encarcelados, incluida la madre de su esposo.

Mientras tanto, no ha sabido qué decirles a sus hijos cuando preguntan por el paradero de su padre. Salieron de Venezuela apresuradamente y decidieron venir a España porque las raíces familiares en el país significaban que Noya ya tenía un pasaporte español.

Aun así, espera regresar a su país.

"Soy venezolana por sobre todas las cosas", afirmó. "Y sueño con ver un país nuevamente con democracia".