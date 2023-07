"Migración y nearshoring, las mayores oportunidades", asegura Xóchitl Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- La aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez concedió una entrevista a la televisora estadounidense Fox News, en las que mencionó la migración y el nearshoring como las principales oportunidades de México en la relación con Estados Unidos, a la vez que acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de "odiar a quienes aspiran a una vida mejor".

En una de sus primeras entrevistas con medios extranjeros, Gálvez explicó a Fox News Digital las oportunidades que considera más relevantes en la relación entre México y Estados Unidos.

"Hay dos cuestiones: la inmigración y el nearshoring", dijo Gálvez. "Ambos países pueden convertir la inmigración en una oportunidad y no en un problema. México tiene problemas de escasez laboral en algunas regiones. Obviamente, los inmigrantes que cruzan México podrían tener interés en quedarse y México podría, en algunas regiones específicas, aprovechar ese capital humano ofreciéndoles educación y asegurándose de que no sean maltratados o encerrados", dijo.

"Los inmigrantes mexicanos también podrían ser vistos en Estados Unidos como una gran oportunidad. Creo que hay que enfocar el tema de la inmigración desde otra perspectiva porque toda esta gente que emigra lo que busca es trabajar. No buscan ir a delinquir, (en general)", aseveró.

Refiriéndose a los mexicanos que emigran a Estados Unidos, Gálvez recordó que "muchos paisanos míos de mi pueblo -en Hidalgo- están en Estados Unidos. Muchos primos han tenido que irse en busca de mejores oportunidades. Yo no emigré a Estados Unidos, pero sí a la Ciudad de México. Y me puedo poner en sus zapatos con respecto a lo que es llegar a una ciudad que te discrimina o a un país que no te ve como un igual. Todos los que se van son emprendedores".

Lamentó que "este gobierno (de México) parece odiar a los que aspiran a una vida mejor".

En cuanto al nearshoring, Gálvez, una de las aspirantes de la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, indicó que "con la reubicación de empresas, el nearshoring es una gran oportunidad para México, ya que puede generar mucha más mano de obra. El nearshoring no debe quedarse sólo en el norte del país, puede darse en el sureste de México, donde debemos crear más infraestructura e invertir en capital humano para que no sólo sean fábricas. Muchas empresas que están viniendo de países asiáticos son empresas de tecnología. Por lo tanto, debemos invertir en un programa para que los jóvenes y las mujeres mexicanas estudien ingenierías y carreras técnicas".

Migración y nearshoring, insistió, "son, para mí, las dos oportunidades más importantes que tiene México en la relación con Estados Unidos".

También habló de cómo lograr que empresas de Estados Unidos vean en México oportunidades de inversión y de negocios. Para lograrlo, consideró, el gobierno mexicano tendría que trabajar en seis aspectos urgentes: "Fortalecer el Estado de derecho y fomentar una cultura de la legalidad, apostar por energías limpias, resolver el problema del agua, invertir en capital humano, construir infraestructuras y restablecer la paz".

Gálvez también habló de lo que considera casi como un sueño personal. En México, dijo, deberían crearse condiciones para que los inmigrantes regresen a su país.

"Me encantaría encontrar mecanismos de inversión para que los inmigrantes que quieran regresar a México puedan invertir en negocios que les permitan regresar con un empleo o un negocio bien formado. Muchos quieren regresar, pero no encuentran oportunidades de empleo. Entonces, tendríamos que crear un mecanismo de fondos de inversión para ellos como inmigrantes para que puedan ser socios de negocios. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec hay mucha energía limpia y quizá los indígenas podrían tener un proyecto de generación eólica".

En ese sentido, opinó que "a los gobiernos les ha faltado creatividad. Deben crear las condiciones para que inviertan en México y garantizar esas inversiones que a la larga les permitirán tener un ingreso. Ese sería mi sueño, que no tengan que trabajar toda su vida. Yo les pregunto a mis primos: '¿Por qué no regresan a vivir a México?' Y me responden: 'No hay trabajo que me pague lo que gano allá (en Estados Unidos)'".

Alejandro Motta, analista político, dijo a Fox News que "Gálvez se ha convertido en una amenaza real para López Obrador por varias razones: porque es mujer, porque tiene potencial para conectar con sectores populares y porque resta credibilidad al discurso oficialista que dice que toda la oposición es conservadora y pertenece a la élite económica". Explicó que el mandatario "se ha convertido en el mejor promotor de Xóchitl Gálvez. Sus constantes ataques a la oposición han provocado que segmentos indecisos y opositores desencantados consideren que ella puede ser diferente a los demás".

Por su parte, Andrea Castro, de Zimat Consultores, dijo que "la candidatura de Xóchitl por el Frente Amplio por México aún no es una certeza, pero ya cambió el ánimo de la oposición al crear una expectativa de éxito electoral que hasta ahora no existía".

Con ella, detalló, "se introducen dos factores en el proceso electoral: 1. La posibilidad de competencia. Las encuestas de opinión muestran por primera vez que los ciudadanos perciben la posibilidad de una elección competida. 2. La incertidumbre en el resultado del proceso electoral, a diferencia del triunfo seguro de Morena que se vislumbraba hace apenas unos meses".