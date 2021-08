Migrantes de Ecuador, ola incontenible hacia México

Obligado por un incesante flujo de miles de personas oriundas de Ecuador que viajaron por rutas legales en 2019, 2020 y 2021 a México y se unieron a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos, haitianos, venezolanos, africanos y asiáticos para intentar entrar por vías ilegales a Estados Unidos, el gobierno mexicano volverá a exigir visa a los ecuatorianos a partir del próximo 4 de septiembre.

La decisión mexicana será parte crucial del trabajo que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió el 24 de mayo pasado, inició este lunes en México en su primera visita oficial al exterior. Lasso retornará este jueves a Ecuador.

El 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, eliminó el requisito de visa para los ecuatorianos a partir de 2019.

"El gobierno mexicano tiene las manos llenas de sangre ecuatoriana, ante la incontenible ola migratoria que salió desde Ecuador", acusó el ecuatoriano William Murillo, vocero y cofundador de 1800 Migrante, organización internacional no estatal de asesoría sobre movilidad humana con sedes en Nueva York, Quito y Madrid que repetidamente pidió sin éxito al gobierno de López Obrador restablecer la visa.

"Observamos asombrados las noticias sobre decenas de [ecuatorianos] muertos, desaparecidos, miles de secuestrados, extorsionados, cientos de casos de violación de mujeres, niños abandonados en el muro, (...) deshidratados en los desiertos" en México y Estados Unidos, dijo Murillo a EL UNIVERSAL.

"Alertamos" a México del "gran negocio ilegal que se iba a provocar con los 'coyoteros' o traficantes de personas, las mafias internacionales y, por el aumento del tráfico ilegal de migrantes al no solicitar visa a los ecuatorianos", recordó.

El gobierno de López Obrador se negó a reimplantar la visa. A una solicitud en ese sentido de 1800 Migrante en 2019, México le contestó que la solución a los riesgos de los migrantes irregulares "no radica en mantener de manera indiscriminada mayores requisitos o barreras de ingreso, sino en un conjunto de acciones que de manera corresponsable debemos asumir los países de destino y origen".

En coincidencia con la presión de la Casa Blanca sobre México para que contenga las corrientes migratorias irregulares del sur al norte de América, el diplomático mexicano Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador, anunció el viernes pasado que su país exigirá visa a los ecuatorianos a partir del 4 de septiembre.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que las deportaciones de ecuatorianos crecieron de 12 mil 892 en el año fiscal de octubre de 2019 a septiembre de 2020, a 71 mil 495 de octubre de 2020 a julio de 2021; sólo en julio fueron deportados de EU17 mil 384 ecuatorianos.

"Si cada viaje cuesta 15 mil dólares por persona, estamos hablando de que, con más de 71 mil deportados en este año fiscal, más de mil millones de dólares han sido distribuidos entre coyotes, prestamistas y redes internacionales de tráfico de seres humanos", calculó Murillo.