Migrantes exigen la atención de fiscalía en BC

TIJUANA, BC.- Un grupo de mujeres migrantes decidió plantarse afuera de la oficina de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta ciudad fronteriza, para exigir atención del personal y que recibieran su denuncia, luego de que trabajadores de la dependencia les dijeran que no podían atenderlas por ser fin de semana.

Las mujeres, algunas de ellas menores de edad, fueron acosadas y fotografiadas sin su consentimiento por un hombre, dentro del albergue donde viven y aunque quisieron denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no pudieron presentar su denuncia porque no había personal que le diera seguimiento por ser fin de semana, lo que provocará que el responsable —quien fue detenido— quede en libertad antes de que puedan denunciar.

De acuerdo con la versión proporcionada a este diario por una de las mujeres, los hechos iniciaron la tarde del sábado, cuando uno de los niños que viven en ese refugio alertó a los directivos y adultos que un hombre estaba fotografiando a las mujeres a escondidas.

“Cuando me acerqué a preguntar se puso muy nervioso”, dijo una de las afectadas, “otros compañeros le quitaron el teléfono y cuando lo revisaron miré que a mí también me había tomado fotos”.

Se trata de más de 50 imágenes de las mujeres, de sus caras y cuerpos en diferentes ángulos, incluso algunas de ellas adolescentes y otras niñas. Ninguna de ellas sabía que era fotografiada ni que guardaba el material en su celular, tampoco saben qué hacía con ese material.

El pastor del albergue, Albert Rivera, explicó que algunos de los hombres se molestaron por las fotos que tomó a algunas de sus familiares y buscaban golpearlo, por lo que llamaron al número de emergencia. Cuando los oficiales llegaron lo arrestaron y lo trasladaron a la estancia municipal, donde un juez les pidió presentar una denuncia para que personal de la fiscalía se hiciera cargo, antes de dejarlo en libertad.

Las mujeres afectadas, entre 10 y 15, además de otros compañeros y el director del albergue se trasladaron a las oficinas de Delitos Sexuales para presentar la denuncia, pero se encontraron con la oficina cerrada.

Al buscar personal, les informaron que sólo podrían hacer el documento pero que los atenderían hasta el lunes.

“Para el lunes no sirve, porque el juez nos dijo que ellos no podían detenerlo más de 48 horas, o sea que si lo sueltan seguro se va, porque venía con dos personas más que al ver que se lo llevaban escaparon del refugio, no solo son las fotos. También lo vieron haciendo llamadas dando información, lo único que pedimos es que investiguen”, lamentó una de las mujeres.