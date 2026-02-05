Migrantes irregulares reciben bono por autodeportarse en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- La Embajada de Estados Unidos en México reiteró su llamado a que migrantes irregulares se autodeporten con el programa CBP Home, bajo la promesa de que recibirán un vuelo gratis de regreso a casa y un bono de salida de 2 mil 600 dólares.

"Los extranjeros en situación migratoria irregular no tienen NINGUNA razón para ignorar esta generosa oferta. La cura para la nostalgia está aquí", expresó la sede diplomática en sus cuentas oficiales.

El Departamento de Seguridad Nacional destaca en su portal que la aplicación CBP Home va por incentivar la autosalida voluntaria de extranjeros ilegales en los Estados Unidos.

En lo que la dependencia estadounidense llama "una oportunidad histórica", ofrece condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal e "incentivos" como no ser prioridad para detención y remoción por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada", garantiza.

El gobierno estadounidense también subraya que a los migrantes se les facilitará un arreglo de salida oportuno, lo que permitirá un retorno con la posibilidad de "terminar el trabajo, la escuela y los asuntos personales".

Sin embargo, en su plataforma enfatiza que este programa sólo está disponible para extranjeros elegibles a regresar a su hogar como viajeros regulares, es decir, sin arrestos, detenciones o restricciones.

"Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo", señala.

Los pasos que el Departamento de Seguridad Nacional pide realizar son los siguientes:

Descargar la aplicación móvil CBP Home.

Seleccionar idioma.

Completar la información requerida y enviar una autofoto (selfie) actual.

Si corresponde, añadir familiares adicionales.

Enviar la solicitud a través de CBP Home.

En este sentido, advierte que de no autodeportarse, ICE continuará priorizando su detención y remoción, lo que podría resultar en que se prohíba de manera permanente volver a entrar a Estados Unidos.