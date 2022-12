Migrantes soportan frío a orillas del Río Bravo

A-AA+

Las bajas temperaturas que se registraron durante la noche del lunes y el martes, no impidieron que cientos de migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades continuaran en espera en la fila que se formó en el bordo del río Bravo.

Los migrantes tienen que esperan por más de 24 horas su turno para ser recibidos por el gobierno de Estados Unidos y así poder solicitar el asilo político en los límites de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Aunque en un inicio se estimaba que eran alrededor de mil 500 migrantes los que llegarían a esta frontera, se cree por los mismos migrantes y autoridades de los tres niveles de gobierno, que el flujo seguirá incrementado debido a que, no existe hasta el momento, alguna disposición que obligue a los Estados Unidos a regresar a los nicaragüenses y migrantes de otros países a México.

El lunes se constató que, desde temprana, hora seguían llegando los migrantes para formarse en la fila y esperar su turno, por lo cual no solo había nicaragüenses sino también personas de Honduras, Guatemala, Ecuador y algunos venezolanos.

Para mitigar los dos grados centígrados que se han registrado en las mañanas, las personas encendieron fogatas, se cubrían con cobijas y hasta con plásticos.

Al mediodía del martes, el flujo de personas continuaba por lo cual, la fila de personas llegaba casi a la zona conocida como Puente Negro, ya que la Patrulla Fronteriza recibe en grupos pequeños a personas y detiene la entrada por diversos lapsos, ocasionando que el tiempo de espera de los migrantes sea más largo.

Las personas se quitaban sus zapatos, se subían sus pantalones a la rodilla y cruzaban el río para así estar en el bordo, pero ya de lado americano.

Venezolanos venden alimentos

EL UNIVERSAL constató como durante el mediodía del lunes, un grupo de migrantes venezolanos que esperan desde hace meses en Ciudad Juárez, cruzan el río para venderles a las personas que están en la fila diversos artículos.

Agua, jugos y pizzas forman parte de los alimentos que se ve que cruzan las personas venezolanas y se las venden a quienes están en la espera y que sí serán recibidos por las autoridades americanas.

"Sí sabemos que venden, pero es que aquí de cualquier manera queremos trabajar. Para nosotros no hay alguna excepción aun, venimos el domingo, el lunes y hoy (martes) para ver si escuchamos que nos dejan pasar a los de Venezuela, pero no. Creo yo que por eso están vendiendo otros venezolanos cosas aquí, porque así ganan sus dinero", decía un venezolano a la orilla del Río pero de lado mexicano.

De acuerdo a lo que contó este venezolano, ellos siguen a la espera del 21 de diciembre, que asegura posiblemente se elimine el Título 42 y puedan cruzar, sin embargo, también aseguran que al ver la fila de personas algunos venezolanos se han formado para cruzar en su desesperación por lograr el sueño americano.

Con tristeza y en algunos casos enojo, los venezolanos se acercan hasta ese lugar, el cual también fue su hogar durante más de un mes, y ven como los migrantes de otras nacionalidades cruzan la frontera y sí son recibidos por la Patrulla Fronteriza.

"La pregunta es la misma que hace un mes que llegamos ¿por qué a nosotros no?", añaden los venezolanos.

A la par, la Patrulla Fronteriza sector El Paso, destacó que en los últimos días se han tendido hasta 2 mil 460 cruces o encuentros irregulares diarios sólo en ese sector.