Migrantes,crisis que afecta dos fronteras

Ciudad Juárez, Chih.- Casas de campaña, cobijas, lonas y hasta plásticos se han convertido en hogar de al menos 200 migrantes de diversas nacionalidades, quienes se asentaron frente al edificio del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta frontera.

Día a día el campamento crece. Hombres y mujeres coinciden en que tienen dos esperanzas: la primera, lograr una cita en la aplicación CBP One y solicitar el asilo político ante las autoridades de Estados Unidos. La segunda, que llegue el 11 de mayo, fecha en la que, aseguran, concluirá el Título 42 y podrán entrar a EU.

La mayoría de los migrantes son de origen venezolano. Muchos llegaron en tren a Cd. Juárez en los últimos tres, 10 o hasta 15 días.

“No sabemos si en mayo lo eliminan o no [el Título 42], pero aquí vamos a estar. Llegamos en el tren, ahí no se paga, no se gasta para llegar hasta aquí, y la gente en la vía nos ayuda, nos dan comida y agua. Uno llega aquí, hasta este campamento a esperar y duerme uno en la calle, con miedo, pero en un refugio tampoco es seguro, le tenemos más miedo que a la calle”, expresa José Álvaro, migrante de Venezuela.

En un recorrido realizado por El Universal se logró constatar que el número de casas de campaña poco a poco aumenta. Las personas aseguran que durante la semana llegarán más, pues ha circulado la versión de que el Título 42 termina en mayo.

Los cientos de migrantes mantienen la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos adopte una opción que les permita entrar a su territorio.

En tanto, Estados Unidos ha reforzado en los últimos días la seguridad en la frontera. El fin de semana cerró la llamada puerta 36 del muro fronterizo y ahora los migrantes deben caminar hasta el punto 40 para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que no sirve de nada porque serán deportados.

Avalan GN en

estaciones migratorias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México avaló este lunes la posibilidad de que la Guardia Nacional (GN) apoye al Instituto Nacional de Migración (INM) en el resguardo del interior de las estaciones migratorias.

La Suprema Corte consideró que garantizar la vigilancia de estas instalaciones sí es un asunto de seguridad pública, tal y como se pudo demostrar en la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas producto de un incendio.