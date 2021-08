Miguel Alemán Magnani no puede ser extraditado de Francia: abogado

Luego de que la Interpol emitiera una ficha roja para la localización y aprehensión de Miguel Alemán Magnani, su abogado Javier Mondragón dijo que el empresario se encuentra en Francia, pero que no puede ser extraditado.

En el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el abogado de Alemán Magnani aseguró que por tener la ciudadanía francesa, el empresario no puede ser extraditado a México.

"Si un juez francés determina que cometió un delito, podría ser castigado en Francia conforme a sus leyes. Suponiendo que el gobierno de Francia ubicara al señor Magnani, un juez debe juzgar", dijo.

Agregó que no procederá la extradición, pero sí una sanción de parte de Francia.

Sobre la ficha roja emitida por la Interpol, el abogado de Miguel Alemán Magnani dijo que la situación del empresario no cambia mucho, pero que los abogados franceses se presentarán en las oficinas de la policía internacional para informar que el empresario se encuentra en Francia.

"Hay una deuda, no se cometió un delito. No es un delito grave, desafortunadamente ese delito se juzga con la persona en prisión en México. Ese proceso puede ser muy largo", agregó.

--Ficha roja de Interpol

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió ficha roja para buscar y detener en más de 190 países al empresario Miguel Alemán Magnani, por defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos.

Fuentes federales confirmaron que la ficha fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y que fue emitida desde hace dos semanas.

La FGR busca con esto cumplimentar la orden de aprehensión emitida contra Alemán Magnani por defraudación fiscal de 66 millones 285 mil pesos, derivada de una querella presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en la que también se denunció a Miguel Alemán Velasco, padre de Alemán Magnani, pero contra éste no solicitó orden de captura.

La FGR señala al vicepresidente de Interjet por no pagar el Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2018.

Alemán Magnani salió en enero pasado del país para buscar inversionistas en Estados Unidos y posteriormente viajó a Francia, lugar donde ha permanecido en las últimas semanas.

--Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal

Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil 195 pesos, había salido del país desde enero de este año. Tras la orden de aprehensión, Javier Mondragón, abogado de la familia Alemán, acusó a la Fiscalía General de la República de no concederles audiencia ni de avisarles que se debían impuestos.

El empresario, fundador de Grupo Alemán, salió del país el pasado 31 de enero y se espera que se solicite a Interpol localizarlo.

"La FGR violó nuestra garantía de audiencia porque nunca nos llamó para saber que estaba esto antes de solicitar la orden de aprehensión (...) hay orden de aprehensión, el acusado esté detenido o no, debe conocer esa orden para poderse defender", afirmó el abogado Javier Mondragón.