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Minerva Reynosa Álvarez asume coordinación nacional de literatura

Nadia López dejó el cargo para dirigir Materiales Educativos en la SEP, dejando vacante la coordinación.

Por El Universal

Marzo 30, 2026 05:31 p.m.
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Minerva Reynosa Álvarez asume coordinación nacional de literatura

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La poeta y gestora cultural Minerva Reynosa Álvarez fue nombrada nueva Coordinadora Nacional de Literatura, en sustitución de Nadia López, quien hace un mes dejó el cargo para encabezar la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.

Acciones de la autoridad

El nombramiento se dio a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de un comunicado.

"Este nombramiento buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria, así como la continua difusión creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos, entre otros ejes de trabajo", se puede leer en la tarjeta informativa.

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Detalles confirmados

Minerva Reynosa Álvarez (Monterrey, Nuevo León) es gestora cultural, poeta e investigadora mexicana con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

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