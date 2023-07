Minimiza Sandra Cuevas manifestación contra "limpieza social" en delegación Cuauhtémoc

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que a pesar de los actos vandálicos que se registraron este viernes no caerá en provocaciones ni responderá con violencia toda vez que en tiempos políticos-electorales y se busca dañar la imagen de su administración.

Al fijar postura sobre los acontecimientos de este viernes, en instalaciones de la Alcaldía, la demarcación apuntó que fue un grupo minoritario promovido por Morena, y dejó en claro que en el 2024 no habrá forma de que este partido recupere la Alcaldía Cuauhtémoc.

"Ello es gracias a los buenos resultados en la recuperación económica, en el orden, la disciplina y el progreso a favor de sus más de 550 mil habitantes, así como de sus 6 millones de visitantes diarios", dijo la demarcación.

Indicó que un pequeño grupo de "seudoinconformes, no más de 20 personas", no representa a la mayoría que han visto como positivo el Operativo Diamante, el cual busca la recuperación de espacios públicos, así como mayor presencia para generar seguridad en favor de la ciudadanía.

Reiteró que provocar a través de vandalizar no les dará resultados porque "no voy a caer" pues tengo "más inteligencia yo sola que todos ellos juntos", apuntó la edil.

Además, dijo, en esta vida todo tiene solución de tal suerte que "unas rayitas, unas pintas de gente violenta, no nos va a provocar".

Sandra Cuevas dejó en claro que seguirá gobernando y dando resultados con hechos como son las obras y acciones a favor de la Ciudad "porque estamos construyendo la nueva capital".