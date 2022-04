Ministra frenan orden para dar a INE investigación de Pío López y DL

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la orden de que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) copias de las carpetas de investigación contra Pío López Obrador y David León, por posibles delitos electorales.

La ministra Yasmín Esquivel concedió a la FGR una suspensión para que no se ejecuten las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las que se ordenó la entrega de las copias de las carpetas.

La ministra indicó que de entregarse la información requerida por el INE se vulneraría el derecho humano de protección de los datos personales.

"De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente; lo que resulta contrario la naturaleza jurídica de la medida precautoria de que se trata", señala el acuerdo publicado este martes.

La suspensión únicamente sirve para que, mientras la Corte resuelve la controversia constitucional presentada por la FGR contra las resoluciones del TEPJF, la información no sea entregada pero no es una sentencia definitiva en el asunto.