Ministra ya envió pruebas al Comité de Ética de UNAM: Graue

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, informó que ayer fueron presentadas las pruebas y argumentos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, por el plagio de su tesis de licenciatura y especificó que "está en el Comité de Ética en este momento".

"Ayer, sé que estuvo alguien por allá, en su representación. Ya fue alguien por parte de la maestra a presentar sus argumentos", especificó durante la firma del convenio general de colaboración entre la Cámara de Diputados y la UNAM.

Dichas pruebas fueron solicitadas por el Comité Universitario de Ética de la UNAM el pasado 26 de enero, cuando convocó a la ministra para que presentara los argumentos y pruebas que considerara necesarios en su defensa.

Asimismo, estableció que Yasmín Esquivel Mossa no tenía la obligación de presentarse personalmente, sino que también podrá enviar a un representante, lo cual sucedió este lunes.

El rector Graue Wiechers señaló que aún no se prevé una sanción, ya que primero se deberá conocer el dictamen del caso.

----Graue niega enfrentamiento con el gobierno Federal

En otro tema, negó que haya un enfrentamiento con el gobierno Federal, por las descalificaciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias de prensa en Palacio Nacional.

"No es enfrentamiento, como tal, (con el Gobierno Federal). A veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado", comentó.

En cuanto a la renuncia de la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentada hoy, para regresar a su trabajo en la UNAM, y a quien colocan como posible aspirante a suceder al rector Graue que termina su mandato en noviembre de 2023, refirió que no tenía el dato aún sobre si podría competir en la elección del nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios.