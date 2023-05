Ministros de la Corte solo están para defender a "machucones": AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Al continuar con sus críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros del Máximo Tribunal de no estar en ese puesto para impartir justicia para el pueblo, sino para defender los intereses de los potentados, de los "machuchones" y de la oligarquía.

"Esa Suprema Corte está al servicio de los 'machuchones', no está al servicio del pueblo, ellos no representan al pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia para el pueblo, están ahí para defender los intereses de la oligarquía, eso debe de quedar clarísimo", dijo en conferencia de prensa.

Este martes, EL UNIVERSAL presenta una entrevista con Diego Valadés Ríos, exprocurador general de Justicia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronuncia en contra de que se elija a los ministros de la SCJN a través del voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jurista sostiene que no se debe politizar la justicia y llevar a las urnas la elección de los ministros, pues eso lejos de ser democrático, es demagógico.