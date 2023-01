Minutos de terror dentro de los vagones de Línea 3 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Incertidumbre, angustia, gritos y estados en shock es lo que se registró en una serie de videos compartidos en redes sociales por usuarios que vivieron el choque de dos trenes en el túnel, entre La Raza y la estación Potrero, de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

Tras un gran impacto a las 9:16 horas de este sábado, quedaron en completa oscuridad los vagones, nadie sabía qué había sucedido, pero intentaban revisar si estaban heridos.

En un primer video se ve a un hombre tirado en el piso del convoy, mientras que los pasajeros dicen: "Yo creo que sí pasó algo porque no tiene comunicación, se fue la luz y todo", "a lo mejor chocó", es lo primero que responden.

En otro metraje se ve a un usuario abriendo las puertas del vagón en el que va e inmediatamente se ve un túnel completamente negro, se oyen gritos, quejas y llantos.

Así se vivió el choque de trenes que se registró la mañana de este sábado en la Línea 3 del Metro de la CDMX



#VIDEO Especial pic.twitter.com/JNFcwN2R9C — El Universal (@El_Universal_Mx) January 7, 2023

Entre el ruido se escucha la voz de un hombre que grita a todo pulmón: "¡Hay mucha gente herida necesitamos ayuda, por favor!"."Cámara c...!", ¡nos urge!","¡por favor!", "¡échale huevos, policía", otras personas apresuran a los elementos que comienzan a llegar, "no se pongan al brinco", pero una mujer le responde "es que hay mucha gente herida".En un cuarto clip se escucha la voz de una mujer preguntando "¿Están bien los de atrás?", mientras que los demás responden afirmativamente. El autor del video muestra cómo quedó el techo del convoy."¡No se vaya a bajar!", pide un hombre a los pasajeros que no se bajen, debido a que desconocen si está o no electrificada la vía, aunque le dicen que si abren las puertas tiene que bajar.Otro video muestra el momento en el que dos niños son bajados de uno de los trenes y tienen que caminar junto a sus acompañantes por las vías, en plena oscuridad.

#MetroCDMX lamentable accidente las autoridades y servicios de emergencia no respondieron oportunamente llegaron sin herramientas como siempre se minimizan las cifras oficiales de personas lesionadas o fallecidas a esperar las cifras oficiales el #metro ya no es confiable. pic.twitter.com/aWMJ0KvYIr — Itsumirui / Hector Rosas (@itsumiruikjhrs) January 7, 2023

"¡Acá estoy!", responde una mujer a las personas con las que va, mientras camina sobre las vías, mientras que elementos de la policía auxiliar les da instrucciones.Elementos de Protección Civil, bomberos y de emergencia llegaron al lugar para poder rescatar a las personas lesionadas y a algunas que quedaron prensadas entre los fierros desprendidos.