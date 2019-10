"Moches" en Pemex eran de "dominio público"; FGR ya investiga: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la supuesta operación ilegal en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se negociaban con contratistas sobornos millonarios para adquirir contratos y cuyos montos habrían ido a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, era información de "dominio público", que su propósito fue saquear y acabar con Pemex, y confirmó que es un caso que ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este caso de corrupción tiene que ver con "hombres del poder y del dinero".

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer en EL UNIVERSAL que la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto fue financiada con presuntos sobornos para obtener contratos en Pemex, el presidente López Obrador señalo que la investigación "es lo que ya se sabía, es de dominio público, no sé por qué ahora se extrañan, se rasgan las vestiduras, si la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada política neoliberal, su propósito es robar, saquear y nada más porque México tiene suerte, deberás, es un pueblo bendito, no acabaron con todo, porque el propósito era saquear, ese era el objetivo.

"Es como cuando entrar a robar un banco unos ladrones y comienzan a llenar costales de dinero de las bodegas, suena la alarma y se alcanzan a llevar algunos costales y algunos quedan por ahí. Así estamos pero lo de Pemex sabemos que el propósito era saquear, acabar a Pemex, arruinar a Pemex y ahora se sorprenden.

"Este asunto tiene que ver con los hombres del poder y del dinero, Por un lado, se acaba de mencionar el que fue secretario de Energía (Pedro Joaquín Coldwell), y el otro señor (Emilio) Lozoya (exdirector General de Pemex), vinculando a empresas, ¿dónde trabaja antes? ¿Cómo llegó a Pemex?, ¿Sus antecedente desde tiempo atrás? En el caso de del secretario de Energía, ¿de dónde viene?; el dueño de una de estas empresa, 'Oro Negro', ¿quién es? Creo que su papá fue secretario de Hacienda y todavía los conservadores dicen que para qué la Ley de Austeridad y (reclaman) que cómo es que va a quedar prohibido que después de 10 años, no van a poder trabajar a en empresas privadas".

El presidente indicó que -como hoy martes pública El Gran Diario de México- que estos actos de corrupción es una querella que está en la Fiscalía General de la República, "básicamente que está viendo Pemex, porque a Pemex lo expriman, se dedicaban a saquearlo y son problemas entre empresas; aquí sí que aplica que cuando se reparten mal el botín hay motín y Pemex se va a defender".

Aseguró que su gobierno no permitirá que se siga saqueando al a empresa productiva del Estado, y comentó que "sí, desde luego está mal la corrupción, pero hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes, hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero".

"Yo les aseguró que tenían información desde tiempo atrás no sé porque razón está saliendo, no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, por eso fue muy importante que llegáramos aquí (a ganar la presidencia) con el apoyo de los ciudadanos, no de grupos de intereses creados, porque si hubiésemos llegado con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco estaríamos atados de pies y manos, no tendríamos libertad".

El Ejecutivo federal señaló que "todo esto se tiene que actuar si hay denuncias y defender a Pemex para que no lo sigan saqueando, estamos pendientes de eso".

CRONOLOGÍA

21 de diciembre de 2016. El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela sobornos de Odebrecht en América Latina y África, e incluye a México con 10.5 millones de dólares.

13 de abril de 2017. Primer señalamiento en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien es acusado por Hidelberto Mascarenhas Alves da Silva de recibir 5 mdd para favorecer a la constructora brasileña con contratos de Pemex.

23 de febrero de 2018. Primeros señalamientos de la ASF por la compra de Fertinal hacia Lozoya Austin.

22 de mayo de 2019. La SFP inhabilita por 10 años al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

18 de Junio de 2019. Estados Unidos investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por sobornos en Pemex en la compra de Fertinal.

3 de julio de 2019. La FGR abre carpeta de investigación por la posible comisión de delitos en la compra de Fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal.

5 de julio de 2019. La Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión contra Lozoya Austin, su esposa, su madre y su hermana por caso Odebrecht.

14 de octubre de 2019. EL UNIVERSAL revela que en 2017 José Carlos Pacheco Ledesma es grabado en secreto.