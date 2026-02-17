Moches, sello de Arriaga

Ciudad de México.- Trabajadores y exempleados de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acusan que la gestión de Marx Arriaga Navarro al frente de esa área estuvo caracterizada por los moches y los malos tratos del exfuncionario federal hacia sus subordinados.

En una queja presentada el 12 de enero por la subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la Educación Secundaria, Samantha Natalia Ríos, ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP, se denuncian las extorsiones que fueron hechas por Sady Arturo Loaiza Escalona y de las que siempre tuvo conocimiento Arriaga Navarro y, aun así, dio su anuencia.

Loaiza Escalona, quien participó activamente con Arriaga en la elaboración de los libros de texto gratuitos para educación básica, tenía el cargo de director de Desarrollo e Innovación de esa dirección. Anteriormente, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas durante el régimen del expresidente de ese país Nicolás Maduro, actualmente preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

Mensajes muestran transferencias hasta de 38 mil pesos que se les pedían a trabajadores de honorarios con la promesa de ocupar una plaza en la dependencia.

Asimismo, cuentan los trabajadores y empleados a cargo del exfuncionario que durante su gestión hubo más de una treintena de despidos injustificados, y agregan que quienes se atrevían a contrariarlo eran enviados a trabajar a las bodegas que la SEP tiene fuera de la ciudad.

Dicen que es déspota y grosero a la hora de dirigirse hacia sus subordinados, y mencionan que quien no se apega a su ideología es tachado de "neoliberal".