Modernizan tren ligero de cara al Mundial de Futbol 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Tren Ligero se encuentra en un proceso de modernización, con miras a eficientar el servicio, ya que será uno de los principales medios rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Terminal Tasqueña cerrada

Al momento, por trabajos de ampliación la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada.

Opera solo del tramo de Xochimilco a Las Torres, solo una estación de 18 está sin operar.

El Servicio de Transportes Eléctricos señaló que de la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña se presta apoyo gratuito con unidades de la RTP para el traslado de personas usuarias y con Sendero Seguro en Av. Cerro de Las Torres.

Con el objetivo de aumentar la capacidad y número de viajes que se realizan en el Tren Ligero de 110 mil a 230 mil diariamente.

¿Qué se realizará?

Se ampliará la terminarla Taxqueña que consiste en una plataforma para la llegada y salida de trenes, adecuación de la infraestructura electromecánica de vía y catenaria correspondiente, la rehabilitación de la infraestructura peatonal, el mejoramiento en la accesibilidad a la estación a través del CETRAM, instalación de alumbrado público en la zona.