Modificaciones en libros de texto SEP se aplicarán en 2027

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que "los

son de todos",

, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que para ellosya fueron enviados, por lo que las modificaciones y mejoras, tras la salida de Marx Arriaga Navarro, se entregarán en enero de 2027, para el ciclo escolar que inicia en agosto de ese año."Retrasarnos implica que no garanticemos ladel ciclo escolar y eso es algo que no nos podemos permitir. Es por eso que el trabajo de la revisión de la edición y todo lo que implica el libro de texto, lleva importantes meses de trabajo. Los libros que van para el siguienteya están en uny de entrega", explicó.Durante lade la presidentade este jueves 19 de febrero, la funcionaria señaló que en 2025 se realizaron diversas, consejos técnicos escolares, así como encuestas desde el nivel preescolar hasta secundaria para saber qué permanece y qué se mejora en los"De todo este trabajo que se hace tanto de docentes, estudiantes, academia, desarrollo curricular, se ha hecho una serie deque pueden ir, por ejemplo, desde una modificación en una imagen (...) tal vez en el propio, en el propio desarrollo en ese momento de la edad preescolar. En este caso y también porque nosotros tenemos la obligación de garantizar la entrega de estos materiales, empezamos con primaria y preescolar", detalló.Frente a la presidentaPardo, aseguró que "losson de todos", así como la suma del trabajo de muchas instancias y de niñas, niños y adolescentes. Señaló que cada año se entregande, por lo que cada mes desde enero y junio, se imprimen hasta 30 millones de libros."Nosotros tenemos que concluir con los materiales para que puedan estardel mes de enero, si retrasamos la impresión, no garantizamos lade ciclo escolar, no podemos darnos ese lujo,a las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, todo lo que son sugerencias,se trabajan previo a un ciclo escolar", explicó.