Momento de acabar con fantasmas de impunidad: abogado de víctimas L12

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- El abogado de las víctimas en la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, sostuvo que esta nueva tragedia no debe quedar impune, ya que es muestra de las graves condiciones en que opera el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Destacó que esta es la oportunidad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para despejar los "fantasmas de la impunidad", por lo que ahora deberá llevar ante los tribunales al actual director del Metro, Guillermo Calderón, para que responda por la muerte de la mujer y de todos los lesionados que dejó este percance entre trenes en la Línea 3.

Recordó que esta colisión se suma a la larga lista de errores y casos, donde queda al descubierto el deficiente mantenimiento y la falta de logística y visión para prevenir estos casos, pues en ninguna administración, como la actual, se han suscitado tantos eventos con saldos negativos y en espacial para personas de menos recursos.

El abogado dejo en claro que la prioridad de este gobierno no es brindar un servicio de transporte seguro, sino aparentar que trabajan en beneficio de la población, pues los casos demuestran lo contrario.

Por lo anterior, urgió a legisladores locales y federales a que citen a comparecer ante sus representaciones a la mandataria local y al director del Metro para que expliquen "con pruebas y no con verborrea las reales causas de este nuevo accidente".

Teófilo Benítez cuestionó al Consejo Consultivo del Metro, creado en diciembre pasado, ya que su función sería analizar y prevenir este tipo de casos, en virtud de la enorme experiencia de sus integrantes, pero está claro que el STC "debe estar a cargo de especialistas y conocedores de la ingeniería del transporte, y no de políticos a los que se les paga factura por apoyo a los mandatarios".

"Es el momento histórico para acabar con la situación de descuido, corrupción, omisión y encubrimiento que provocan muertes en el Sistema de Transporte Colectivo, y que ha generado una línea de impunidad dejando en la indefensión a las víctimas del Metro", señaló Teófilo Benítez.