Momentos históricos de Porfirio Muñoz Ledo en la política de México

Porfirio Muñoz Ledo fue considerado como una figura emblemática dentro de la política mexicana. A lo largo de su trayectoria ocupó numerosos cargos, incluso fue profesor, conferencista y hasta representante de México ante las Naciones Unidas.

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México en 1933. Este domingo, familiares confirmaron el deceso del diplomático y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sus primeros pasos en la política

Porfirio Muñoz Ledo fue invitado a coordinar la campaña electoral de 1975 junto al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Posteriormente, asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido. A la par, trabajó con Luis Echeverría, ocupando el cargo de secretario del Trabajo y Previsión Social de 1972 a 1975.

El político mexicano abandonó al PRI, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano e Ifigenia Martínez, para liderar la "Corriente Democrática", movimiento que dio pie al surgimiento del Frente Democrático Nacional en 1988.

Años después, fundó el partido de izquierda hoy conocido como PRD. Al interior se desempeñó como miembro del consejo nacional, representante ante la reciente creación del IFE, y más tarde presidente nacional 1993 a 1996.

La interpelación al último informe de Miguel de la Madrid

En 1988, el también abogado interpeló al expresidente Miguel de la Madrid, un hecho no antes visto en la política del país.

"Con su permiso, señor presidente", fueron las palabras con las que paralizó el recinto entre acusaciones de fraude tras la victoria de Carlos Salinas de Gortari. En el lugar un militante priista intentó golpear a Muñoz Ledo a fin de no darle el uso de la palabra.

Candidato a la presidencia de México

En 1998, Muñoz Ledo expresó sus planes para postularse a la presidencia y al poco tiempo lanzó su campaña presidencial.

En 2000 se postuló como parte del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). No obstante, declinó su candidatura mostrándose a favor de Vicente Fox Quezada.

Al cabo de unos años fue nombrado coordinador de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, y luego embajador de México ante la Unión Europea.

Tras volver al país, Muñoz Ledo adjudicó su distanciamiento con Fox por las elecciones del 2006.

Durante la campaña, el político apoyó abiertamente a Andrés Manuel López obrador, quien en ese entonces era jefe de Gobierno del Distrito Federal y buscaba la presidencia.

Del acuerdo al desacuerdo con AMLO

Muñoz Ledo, quien era presidente de la Cámara de Diputados en 2018, fue el encargado de colocar la banda presidencial a López Obrador.

Sin embargo, el líder de izquierda también fue uno de los críticos más duros de la Cuarta Transformación, poniendo en duda las decisiones de AMLO en el país.

En diciembre de 2022, Muñoz Ledo llamó a legisladores a votar en contra del "Plan B" de la reforma electoral. Asimismo, consideró que López Obrador debía ser procesado ante la Corte Penal Internacional.