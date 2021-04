Monitorean primer caso de cepa británica de Covid-19 en Yucatán

La Secretaría de Salud en Yucatán confirmó que vigila un caso detectado de la variante B.1.1.7 conocida como "británica" del Covid-19 que aunque es mucho más contagiosa que la primera cepa, no aumenta los niveles de mortalidad. El secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, declaró lo anterior y expresó que solamente se tiene reporte de un solo caso de esa variante. Esto ocurre en momentos en que en Mérida y el interior del Estado se está realizando la vacunación contra el Covid-19 mediante diferentes dosis que han enviado de gobierno Federal tanto de la Pfizer como de la Sinovac y la Astra-Zeneca.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, esta variante está presente en Tamaulipas, con 9 contagios; Nuevo León, con 3; Jalisco con 2, y Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México y ahora Yucatán, con 1 cada entidad. En rueda de prensa, Sauri Vivas recalcó que la única diferencia de esta variante con la normal es que es más contagiosa. "Por ello, es muy importante no bajar las medidas de higiene, como lo es el uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia y evitar los sitios aglomerados", indicó.

Aunque no precisó la edad y sexo del paciente, el funcionario estatal señaló que éste estuvo hospitalizado y ayer la Dirección General de Epidemiología informó del caso al Gobierno del Estado y asimismo "estamos dando seguimiento a toda la familia del enfermo para hacer un reporte a nivel federal".

Subrayó que las pruebas para determinar la variante se realiza de forma aleatoria por parte de la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, dependencia que solicita al Laboratorio Estatal los resultados de pruebas en enfermos, "por ello, este paciente pudo haberse contagiado hace uno o dos meses", apuntó.