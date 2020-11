Monreal dice que no es necesario el Fonden

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que "no es necesario el Fonden" para la atención a desastres naturales, y que en el caso de Tabasco y Chiapas, el gobierno federal destina recursos para atender a la población civil.

Monreal Ávila asistió a la salida de un cargamento con 42 toneladas de productos y materiales de ayuda de los senadores y del público en general, y señaló que el acopio continuará en la sede de la Cámara Alta.

"Seguimos recibiendo víveres, seguimos recibiendo ayuda. Nuestros hermanos de Tabasco necesitan mucho, y de Chiapas", dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Señaló que, desde luego, los gobiernos federal y estatal "están haciendo lo suyo".

Dijo que "el gobierno federal está destinando recursos, no importa que no exista ya el Fonden (Fondo de Desastres Naturales), pues así como lo ofreció de destinar recursos para Tabasco y Chiapas, lo está haciendo".

Manifestó que "es importante decirle a la gente de Tabasco y Chiapas: No es necesario el Fonden, porque el gobierno federal está acudiendo a este tipo de desastres y el Senado está poniendo su granito de arena, a través del acopio de todos los que han contribuido".

La ayuda que se envió a Tabasco y Chiapas y que podrá llegar en la noche de este sábado 14 de noviembre incluye aportaciones de senadoras y senadores, de gente de la Ciudad de México y de empresas.

Sigue abierto el Centro de Acopio de ayuda instalado en el Senado para recibir víveres, materiales, "lo que tengan y lo que puedan desprenderse para un gesto solidario con nuestros hermanos y hermanas de allá, de Tabasco y de Chiapas", dijo Monreal Ávila.