Monreal llama a la unidad ante hostilidad de congresistas de EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL). - El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la unidad de los mexicanos para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer frente a la hostilidad en contra de nuestro país, así como a la "actitud injerencista" que han expresado algunos congresistas republicanos de Estados Unidos.

El legislador morenista compartió un video en redes sociales, en el que enfatizó que "por historia, dignidad y congruencia no podemos permitir que, con fines electorales, se proponga la intervención del Ejército de ese país en México".

"Por eso respaldamos el llamado del presidente López Obrador a dar la espalda a quienes, desde el púlpito parlamentario o desde la retórica preelectoral, están promoviendo este tipo de circunstancias, que hagan de México una piñata electoral, con el propósito de sacar votos a su favor".

Recordó que algunos parlamentarios de Estados Unidos han aprovechado los hechos de Matamoros, Tamaulipas, para proponer que las Fuerzas Armadas de su país operen en territorio mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico.

Se trata, enfatizó, de una actitud injerencista, "de propuestas que rayan en una actitud totalmente inadmisible".

"No lo podemos permitir: por historia, por dignidad, por congruencia; y queremos expresarles en este llamado, a que todos nuestros paisanos y los mexicanos que aquí radicamos, hagamos valer la unidad, hagamos valer la presencia, en este y en aquel país, para que las libertades ciudadanas y los derechos políticos se respeten".

"Es francamente irresponsable estar planteando que soldados, que Fuerzas Armadas (estadunidenses) intervengan al país", enfatizó.

El senador Monreal Ávila apuntó que desde 1848, "cuando perdimos nuestro territorio nacional por una invasión", no se habían presentado este tipo de osadías.

"No lo vamos a admitir, en el Senado de la República no vamos a admitir ninguna presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio".

El líder parlamentario reiteró el llamado a todos los mexicanos, tanto lo que radican en Estados Unidos como en México, para que se mantengan unidos y hagan frente "a esta acechanza y a esta hostilidad que estamos sufriendo".