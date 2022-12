Monreal perfila voto particular contra de Plan B de reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El senador, Ricardo Monreal, manifestó su voto particular al afirmar que algunas disposiciones del Plan B de la reforma electoral, pudieran alejarse de los preceptos constitucionales.

Al hacer uso de la tribuna, Monreal aclaró que dicha decisión es meramente personal y que no involucra al grupo parlamentario de Morena.

Indicó que es un asunto que lo mueve a asumir con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces y las consecuencias que traiga consigo.

"Soy legislador, y es un honor y un privilegio serlo; soy académico y asumo con integridad lo que enseño en las aulas de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y soy político, servidor público, que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad", puntualizó.

"No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían".