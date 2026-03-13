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Monreal pide a PT y PVEM apoyar Plan B electoral

El coordinador de Morena recordó el acuerdo firmado en 2024.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 06:59 p.m.
A
Monreal pide a PT y PVEM apoyar Plan B electoral

 El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un nuevo llamado a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para que apoyen la nueva iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo.
"Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde para que intenten acompañarnos en este llamado Plan B de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos. Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente", dijo.
El diputado Monreal les recordó a los partidos aliados de Morena que en el 2024 firmaron un compromiso para apoyar todas las iniciativas del régimen.
"Todos firmamos hacia el mes de marzo-abril del año 24 un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas. Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia, no vamos, de ninguna manera, a dejarla sola", expresó.

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