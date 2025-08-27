logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Monreal pide congruencia a morenistas

Esto, en el marco de las críticas contra el senador Gerardo Fernández Noroña

Por El Universal

Agosto 27, 2025 04:11 p.m.
A
Ricardo Monreal / Foto: Archivo

Ricardo Monreal / Foto: Archivo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó la militancia morenista a actuar en congruencia con los principios y valores del partido, el cuál pregona la austeridad republicana.
Cuestionado en el marco de las críticas contra el senador Gerardo Fernández Noroña por la compra de una casa cuyo valor supera los 12 millones de pesos, el líder guinda pidió ser cuidadosos y advirtió que lo que haga cada militante le afecta a la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Hay que actuar con mucho cuidado, congruencia, observando nuestros principios y valores y ayudándole a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque yo siempre he dicho que lo que hagamos nosotros como parte del movimiento y como dirigentes políticos le afecta a ella, porque ella es la conductora, aunque haya pedido licencia como militante de Morena para cumplir su función como presidenta de todas y de todos los mexicanos a ella le repercute cualquier cosa que hagamos mal. Hablo por mí y hablo por todos los que somos parte de la dirigencia de este gran movimiento. Hay que cuidar todos al movimiento y hacerle caso a la presidenta Claudia Sheinbaum", declaró.
Sobre el caso particular de Fernández Noroña, Monreal Ávila sostuvo que él respalda al Senador, y cree su versión de que la casa la está pagando a través de un financiamiento.
"Yo tengo una muy buena opinión de Gerardo Fernández Noroña, lo conozco hace muchos años en la lucha social, en la lucha política, y Gerardo lo ha explicado con mucha disposición, ha explicado a detalle que se trata de un bien que adquirió mediante financiamiento y que está pagando con sus ingresos como senador, por eso es que le creo a él y tengo una buena opinión que no va a cambiar", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Monreal pide congruencia a morenistas
Monreal pide congruencia a morenistas

Monreal pide congruencia a morenistas

SLP

El Universal

Esto, en el marco de las críticas contra el senador Gerardo Fernández Noroña

Video: Alito Moreno y Noroña protagonizan riña en el Senado
Video: Alito Moreno y Noroña protagonizan riña en el Senado

Video: "Alito" Moreno y Noroña protagonizan riña en el Senado

SLP

El Universal

En la sesión de este miércoles se vivieron momentos de tensión

Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot
Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot

Claudia Sheinbaum resalta avances en seguridad en nuevo spot

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de viviendas dignas y aborda los desafíos con la administración de Donald Trump en su gobierno

Condenan a líder El Gato de La Familia Michoacana a 28 años de prisión
Condenan a líder El Gato de La Familia Michoacana a 28 años de prisión

Condenan a líder 'El Gato' de La Familia Michoacana a 28 años de prisión

SLP

El Universal

El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales dicta condena de 28 años a 'El Gato' de La Familia Michoacana por sus actividades criminales en Zitácuaro.