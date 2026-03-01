Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral

logo pulso
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, garantizó que en el marco de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se profundizará el diálogo con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, con quienes no se ha logrado definir un acuerdo sobre la iniciativa.

Diálogo abierto con aliados y oposición

En un video publicado en sus redes sociales, el diputado morenista resaltó que, de la misma manera, se ampliará el diálogo con los grupos parlamentarios de la oposición, es decir, con el PRI, PAN y MC, "todo en el marco del respeto y la tolerancia".

"Me sorprende bastante que aún sin haberse conocido la redacción concreta de los artículos constitucionales que van a proponer, se haya ya expresado tantas voces cuestionando la misma sin conocerla", dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Debate y recepción responsable de la reforma

En ese sentido, aseguró que si San Lázaro es la cámara de origen de la reforma, habrá un debate intenso, para poder llegar a acuerdos que beneficien a México, "pero la iniciativa va a ser recibida con seriedad y con responsabilidad".

En su mensaje, descartó que esta reforma del Ejecutivo Federal vaya a generar inestabilidad política o turbulencia económica, acusaciones que definió como "alejadas de todo buen juicio objetivo".

"El afirmar que se generará un estancamiento económico, una turbulencia o riesgos en la negociación comercial con Canadá, Estados Unidos y otros países es simplemente falso", reiteró Monreal Ávila.

De acuerdo con el coordinador de Morena, hasta ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum se han enviado 23 iniciativas con proyecto de Decreto, que se han convertido en disposiciones vigentes y que han modificado 40 artículos de la Constitución.

En otros temas, Ricardo Monreal informó que esta semana concluyó la inscripción de quienes desean participar para la renovación o ratificación del próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cargo que actualmente ostenta David Colmenares Páramo.

"Se inscribieron 92 personas, hombres y mujeres de mucha trayectoria y ellos van a comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de esta Cámara, de tal suerte que puedan ser examinados por esta Comisión tal y como lo señala la propia ley", anunció.

