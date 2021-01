"Montajes mañaneros son propaganda gubernamental", dice el PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés respaldó la decisión del INE de suspender las conferencias matutinas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a partir de que inicie el periodo electoral, pues acusó que las conferencias son "montajes mañaneros y son propaganda gubernamental".

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés dijo que con el anuncio presidencial de que acudirá a instancias judiciales porque lo están censurando, dijo que López Obrador quiere pasarse la Constitución por el arco del triunfo.

"El Presidente quiere pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Los montajes mañaneros son propaganda gubernamental, así lo reconoce el Tribunal Electoral, la Constitución establece que la propaganda debe suspenderse durante el periodo electoral y en consecuencia, no hay nada que discutir", dijo el panista.

"A partir del inicio de las campañas el show mañanero debe pararse, porque desde ahí se denigra a la oposición, se ataca a los partidos coaligados en beneficio de un partido político. Lo hemos dicho y lo hemos denunciado una y otra vez, el presidente de la República parece más presidente de partido que jefe de Estado y por ello es que nuestro tal respaldo a esta disposición del INE para que paren los montajes mañaneros que son propaganda gubernamental", precisó.

Por su parte el senador, Erandi Bermúdez dijo que les preocupa mucho las palabras del presidente, López Obrador, en donde sigue desacreditando al INE porque busca salir como mártir.

"Nos preocupa mucho porque tenemos un árbitro en esta contienda y es el INE y que el Presidente, no solamente con esta irresponsabilidad de poder acusar al INE, porque no solamente es la acusación del Presidente es lo que sus seguidores y las personas que creen todavía en el Presidente tienen y lo único que nos está haciendo es polarizar al país", dijo.

Y agregó: "es preocupante que diga que va a acudir a una instancia judicial de decir que se le está censurando, cuando lo que hoy queremos es una contienda pareja, el Presidente en estos dos años solamente ha pensado en la elección, no ha pensado en otro aspecto".

Por su parte, el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la próxima elección es una verdadera prueba para la democracia y para el propio Presidente de la República e invitó al titular del Ejecutivo a que lea la Constitución porque demuestra su gran ignorancia y lo acusó de estar enfermo de poder.

"La elección de este año es una gran prueba para la democracia y una gran prueba para el Presidente, y empiezo por invitar al Presidente a que lea la Constitución porque demuestra su gran ignorancia, en una democracia solo se puede construir un mejor país a través de la responsabilidad personal de todos los actores y hoy lo que estamos viendo es una simulación", dijo el panista guanajuatense.