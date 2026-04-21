Morena acuerda nuevos consejeros electorales para el INE

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga serán los próximos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acuerdo legislativo para consejeros electorales

Así lo acordó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, después de una larga negociación en la que, inclusive, tuvo que intervenir la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

Próximos pasos para la elección de consejeros

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Se espera que en las próximas horas, el acuerdo se someta a votación en el pleno.