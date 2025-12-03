logo pulso
Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Morena alista aprobación de Ley de Aguas en el Senado

Ignacio Mier Velazco de Morena anuncia que no habrá modificaciones a la minuta de la Ley de Aguas. Se desconoce si pasará por comisiones antes de su aprobación en el pleno.

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 08:31 p.m.
Morena alista aprobación de Ley de Aguas en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República convocó a sesión del pleno este jueves a las 8 de la mañana, con la finalidad de recibir la minuta de la Cámara de Diputados relacionada con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la nueva Ley General de Aguas, aunque se desconoce en qué recinto se llevará a cabo, ante las amenazas de protestas y bloqueos de productores agropecuarios.

El vicecoordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que su grupo parlamentario y las fracciones aliadas se allanarán a la minuta elaborada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es decir, no harán un solo cambio y la aprobarán en sus términos.

El legislador señaló que se desconoce aún si la minuta pasará por comisiones o se le dispensarán trámites para agilizar su aprobación en el pleno.

"Nos vamos a alistar primero a recibirla, vamos a tener una reunión en el Grupo Parlamentario para que podamos definir una ruta", apuntó.

-¿El Senado se va a allanar a la minuta o le hará cambios?, se le cuestionó.

-No haremos cambios porque la hemos trabajado de manera conjunta. (...) Nosotros nos vamos a allanar a lo que venga de Cámara de Diputados, así lo hemos platicado en las reuniones conjuntas que hemos tenido con la coordinación de las y los diputados de la coalición. Nosotros estamos listos, hemos tenido reuniones de trabajo, que ya fueron públicas. Hemos estado trabajando de manera conjunta con la Cámara de Diputados y estamos en la misma sintonía como debe de ser una coalición, respondió.

-¿Se reforzaría la seguridad en el Senado ante eventuales protestas?

No, no es necesario.

