Morena "batea" reforma que reduce jornada laboral, buscan consenso

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier (Morena), anunció que no se discutirán los dictámenes de reformas constitucionales en materia de reducción de la jornada laboral y la participación de extranjeros en política, en la sesión ordinaria de este miércoles.

Esta tarde, el legislador afirmó que no están contempladas porque no existe consenso entre los grupos parlamentarios, y tampoco tienen tiempo para agendarlas.

Sin embargo, en la sesión que inició ayer y duró más de 24 horas, Morena y sus aliados aprobaron ocho reformas de gran calado "al vapor", según denunciaron los diputados de oposición.

"Ninguna reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo.

"Además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios. Y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen", dijo.

La reforma constitucional que propone que la jornada laboral no exceda las 40 horas semanales y se disfruten de dos días de descanso por cada cinco de trabajo, cuando menos, fue propuesta por Movimiento Ciudadano, y aprobada en comisiones este martes.

Mier Velazco señaló que la Jucopo prevé que, en la sesión de hoy, se desahogarán dos temas pendientes: la elección de la Comisión Permanente y el nombramiento de los responsables de auditoría interna de los organismos constitucionalmente autónomos, si existe acuerdo.