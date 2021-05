Morena compra votos a través de "vividores de la nación", dice Jesús Zambrano

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, denunció que Morena está comprando votos a través de los Servidores de la Nación, a quienes llamó "vividores de la nación".

En conferencia de prensa sostuvo que esos servidores públicos se dedican a ir casa por casa "amenazando a la gente de que si no votan por ellos desaparecerán los programas sociales".

"Andan amenazando y andan comprando votos y queriendo comprar conciencias", declaró desde Pachuca, Hidalgo.

A dos semanas del proceso electoral, el dirigente nacional aseguró que el PRD en alianza con el PRI y el PAN, serán vigilantes del proceso; "para que no anden ellos que son los verdaderos delincuentes, comprando votos a través de los vividores de la nación, andan allí de casa en casa, de manzana en manzana amenazando que si no votan por ellos desaparecerán los programas sociales".

Dijo que después de tanta promesa incumplida de Andrés Manuel López Obrador, "la sociedad está decepcionada", por lo que "a pesar de las groseras indebidas y atrabiliarias intromisiones del presidente en el proceso electoral", ganarán los próximos comicios.

"Ganaremos la mayoría de las 15 gubernaturas que están en disputa y la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que se reorientará el Presupuesto nacional, se reactivará la economía, se generarán empleos para la gente que lo necesita y se destinará el presupuesto a los programas que le arrebataron a la gente y no a los caprichos del Presidente de la República", apuntó.

El líder del Sol Azteca agregó que ante los enfrentamientos entre AMLO y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la vida democrática del país está en riesgo.

"Así como las libertades y las instituciones que se crearon, como el INE, porque el presidente se ha dedicado a desprestigiarlos y decir que la oposición queremos hacer fraude en complicidad con el árbitro electoral, por tanto, quieren desaparecer una institución que tantos años costó construirla", expresó.