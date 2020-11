Morena consultará a militancia para decidir si va coalición para 2021

Este domingo por la tarde Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido se acordó llevar a cabo mesas de trabajo con militantes y simpatizantes en todo el país para "trabajar de forma conjunta" la plataforma electoral, así como para recoger su opinión respecto a las propuestas de coalición para el proceso electoral del próximo año, por lo que el Consejo Nacional se declaró en sesión permanente.

En un comunicado, el líder nacional de Morena señaló que las alianzas políticas que tendrá Morena podrán realizarse de forma total o parcial con uno o más partidos afines a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder nacional de Morena detalló que el Consejo Nacional se declaró en sesión permanente y que en próximos días se volverán a reunir "para tomar una decisión respecto a la ruta que tomará el partido para garantizar la mayoría en la Cámara de Diputados y conquistar nuevos espacios".

Mario Delgado puntualizó que las alianzas deberán llevarse a cabo con aquellos partidos que a lo largo de los años hayan apoyado con hechos el proyecto del presidente López Obrador ·y se comprometan a seguirlo haciendo", y aseguró que estas alianzas deberán de definirse con base en el diálogo con la militancia así como "en los contextos federal y locales".

Sin embargo, ayer Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que la militancia de Morena no quiere una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que por lo pronto, se tiene un convenio abierto para alianza con este partido, en San Luis Potosí y Guerrero, pero será el Consejo Nacional el que decida si se mantiene el acuerdo.

En una transmisión por Facebook, la secretaria general de Morena, dio a conocer que la militancia en San Luis Potosí y en Guerrero, decidió que no se quiere alianza con el PVEM.

Sin embargo, en el caso de San Luis Potosí y Guerrero, ya comenzaron las precampañas para elegir a quien encabezará candidatura para el gobierno estatal.

"Queremos ir en alianza con partidos cercanos a la 4T y para ello se hicieron consultas con órganos internos del partido: comités estatales y posibles aspirantes.

"En el caso de San Luis Potosí, la militancia defendió la no alianza con el Partido Verde", comentó.

Citlalli Hernández destacó que los distintos actores morenistas, particularmente en San Luis Potosí, no se quieren acercar a personajes como Ricardo Gallardo, quien ha sido designado por el Partido Verde como candidato a la gubernatura.

"El consenso de los actores de San Luis Potosí es no ir en alianza con el Partido Verde y mucho menos acercar a personajes como (Ricardo) Gallardo, que es un personaje con antecedente criminal y con un historial negativo", mencionó.