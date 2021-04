Morena da por muerta a la mujer que denunció a Félix Salgado y desecha su queja; fue un error, dice

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) dio carpetazo a la queja en contra de Félix Salgado Macedonio que interpuso Basilia Castañeda, quien lo acusa de haberla violado.

El órgano morenista determinó sobreseer la queja al considerar que ya se había concretado la cancelación de Salgado Macedonio por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que ya no había materia para sancionar.

La CNHJ también argumentó que la demandante ya había fallecido en noviembre de 2020, lo que causó el reclamo de Basilia Castañeda

"Esta afirmación y fundamentación jurídica del partido de Morena, en un contexto ya denunciado de violencia política contra Basilia, su familia y abogadas; en un contexto en el que se han cometido ya 68 asesinatos a personas en candidaturas y en funciones de gobierno en el proceso electoral, donde uno de los estados de más alto riesgo es Guerrero; en un país donde son asesinadas 11 mujeres cada día, no puede dejar pasarse como un error de redacción y puede ser considerado como una amenaza de muerte emitida por el partido Morena", consideró la defensa de la denunciante en un comunicado.

Los abogados aseguraron que Basilia Castañeda continúa exigiendo justicia, "pues no se trata de un tema personal con Félix Salgado Macedonio, se trata de que Morena, como partido político, cumpla con los principios y estatutos que aprobó ante toda su militancia. Aún más, que Morena cumpla con las nuevas obligaciones como los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género".

Ante el reclamo, Morena afirmó que se trató de un error debido a que se copió la redacción de otro archivo.

"Simplemente se incluyeron dos renglones de otro expediente que también fue sobreseído y en aquel caso la parte actora sí falleció", justificó en un comunicado.

El partido también señaló que pese a ello aún se mantiene su resolutivo de desechar la queja de la denunciante.

Basilia denunció que Salgado Macedonio la violó cuando tenía 17 años de edad, al acudir a la casa del político en Chilpancingo por ayuda para regresar a su casa en Técpan de Galeana. La denuncia fue desestimada por la Fiscalía del Estado de Guerrero porque el delito denunciado fue supuestamente cometido en 1998, por lo que ya prescribió.

La cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio aún no está definida completamente, esta tarde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá la segunda impugnación interpuesta por el Senador con licencia en contra del resolutivo del INE, que decidió bajarlo de la contienda por el Gobierno de Guerrero no por las acusaciones de cinco mujeres sobre agresiones sexuales sino por no reportar gastos de precampaña.