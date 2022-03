"Morena debe presentar una nueva propuesta de Reforma Eléctrica"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Si Morena desea que la iniciativa presidencial de reforma eléctrica sea aprobada en la Cámara de Diputados, deberá reflexionar y presentar una nueva propuesta, tomando en cuenta los planteamientos expresados en los 26 foros de Parlamento Abierto que se realizaron en el recinto legislativo, indicó el coordinador de la fracción priista, Rubén Moreira Valdez.

Al participar en el programa "Foro en Línea", transmitido por las redes sociales del Partido Revolucionario Institucional, el legislador señaló que los morenistas y sus aliados, no cuentan con las dos terceras partes de la votación que requieren para aprobar una reforma constitucional, por lo que deben hacer modificaciones y rectificar algunos temas, si quieren que avance.

Recalcó que el partido que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, la conserva por una ficción electoral que deriva en una sobrerrepresentación parlamentaria, pero en realidad el 52% de los mexicanos ya no votó por Morena en las pasadas elecciones de 2021.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) externó que la postura del PRI es esperar la nueva redacción de la iniciativa, después de las 180 horas de reflexión y análisis que efectuaron organizaciones de la sociedad civil, especialistas, expertos en materia energética, representantes del sector privado, académicos y ciudadanos en general, desarrollados en un ejercicio democrático nunca realizado en tal magnitud, y que fue promovido por los legisladores del PRI.

Dijo que para los integrantes de la bancada tricolor es indispensable que se den varios factores para que otorguen su voto a favor de una nueva propuesta de Reforma Eléctrica. Primero, debe haber en la Cámara de Diputados un ambiente de aceptación en el sentido de que, así como está el texto, no puede ser aprobado.

En segundo lugar, detalló, se debe atender lo propuesto en los foros de Parlamento Abierto, además de mantener autónomos a los órganos reguladores del sector eléctrico; igualmente, la producción de energía eléctrica debe diversificarse; y dejar claro que no habrá consecuencias internacionales para nuestro país, derivadas de la cancelación de contratos previamente firmados.