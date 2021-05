Morena frena Comisión Investigadora del colapso de estación Olivos

El pleno de la Comisión Permanente rechazó la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN para la crear una Comisión Investigadora sobre el colapso de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro, que hasta la fecha ha dejado 25 muertos.

En tribuna, la senadora panista Kenia López Rabadán planteó un punto de acuerdo para que un grupo plural de legisladores acompañe las investigaciones que realice un órgano independiente, para que se conozcan las causas del percance y se castigue penalmente a los responsables.

Con 13 votos a favor y 20 en contra, Morena y sus aliados frenaron la propuesta, al considerar que es "carroñera" y no es un tema de "urgente y obvia resolución".

La legisladora López Rabadán lamentó que en esta administración se hayan presentado choques, incendios y el colapso de la estación Olivos; aclaró que su bancada no quiere que "rueden cabezas", sino que se investigue a fondo y se finquen responsabilidades, así como hacer justicia a las víctimas y sus familias.

"Nosotros, a diferencia del gobierno cuando fue oposición, no queremos que rueden cabezas, no queremos pedir la renuncia del canciller. Hoy estamos pidiendo que se cree una Comisión de investigación. Hoy estamos pidiendo que este órgano colegiado plural se allegue a información técnica. Hoy estamos pidiendo que venga el canciller a informar sobre lo sucedido en la construcción de esta línea 12", refirió la panista.

En la votación, los legisladores de Morena y sus aliados rechazaron votar la propuesta de punto de acuerdo, bajo el argumento de que no contribuirán a una política "carroñera" impulsada por la oposición, por lo que fue turnada a comisiones.

Previamente, los diputados y senadores del PAN, en conferencia de prensa, pidieron la renuncia de la directora del Metro, Florencia Serranía, ya que es inaceptable que se mantenga en el cargo durante las investigaciones sobre su desempeño.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto, advirtió que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, debe separarse del cargo para no entorpecer las investigaciones, pues no puede ser juez y parte.