Morena llama "mafia electoral" al INE y se confronta con consejeros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Al llamar "mafia electoral" a los integrantes del INE y Tribunal Electoral, la representación de Morena desató una serie de señalamientos hacia consejeros y consejeras, quienes reviraron que desde el partido mayoritario se miente sobre los impactos que tendrá el Plan B en el funcionamiento del órgano electoral.

La sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se tornó en una ríspida discusión tras las muestras de solidaridad de consejeros, y señalamientos de Morena por la salida de Edmundo Jacobo de la Secretaría Ejecutiva, con la publicación de la Reforma Electoral.

"Esa es la confusión más grande que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral.

"Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado; no, señores, la democracia es de la gente, es del pueblo", señaló Eurípides Flores, de Morena.

Antes de continuar, el consejero presidente, Lorenzo Córdova lo interrumpió para exigirle respeto a las y los consejeros presentes.

"Entiendo el ánimo de vulgaridad, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y mientras ocupe esta presidencia no lo voy a permitir", subrayó.

El morenista continuó al acusar que el periodo en el que estuvo Jacobo Molina en el cargo es "abusivo y antirrepublicano", y que nadie debe perpetuarse en el poder.

Sin embargo, sus aliados del PT y Partido Verde los dejaron sólo, ya que en sus intervenciones reconocieron la labor de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo.

El consejero Uuc-kib Espadas señaló que la entrada en vigor de la Reforma Electoral es un "momento gris y amargo para la República, donde la traición que pretende imponerse será superada".

El representante morenista le respondió que no se ha sujetado a la ley por "montarse" a una narrativa de parte del Consejo General del INE sobre los efectos del Plan B.

"Usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que se están sembrando porque el Plan B va a prevalecer", retó.

Córdova frenó por segunda vez al representante de Morena: "¿está usted amenazando a un integrante de este consejo? Porque eso no lo voy a permitir".

Uuc-kib Espadas respondió que en su partido "Tienen un severo problema con la realidad. Les gusta muy poco y la sustituyen con el discurso".

Ante la subida de tono de la discusión, Córdova hizo un nuevo llamado al orden. "Aquí no es espacio para mítines, se vale el debate tan intenso y duro como sea necesario, pero las descalificaciones a otro lado", sostuvo.

Cuestionan finiquito

El diputado de Morena, Hamlet García cuestionó a los consejeros el monto que se les entregará de finiquito tras terminar su periodo en el INE en abril próximo.

Con ironía, Lorenzo Córdova respondió que seguramente hay diputados que ganan más que los consejeros del INE.

Mientras el consejero Ciro Murayama le explicó la fórmula: son tres meses y 20 días por año, por lo que debe multiplicar el monto del salario por tres, y luego 20 días por nueve y sumarlo.

"Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria", remató.