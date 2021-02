Morena no ofrece la vacuna; es una guerra sucia de la oposición: Mario Delgado

Morena acusó una guerra sucia en su contra, orquestada por la oposición, en el marco del proceso electoral que está en marcha.

La dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, se deslindó de todos los panfletos que han circulado, en donde aparentemente aspirantes morenistas ofrecen la vacuna contra el Covid-19.

Delgado Carrillo subrayó que Morena no cuenta con brigadas de vacunación ni de apoyo al gobierno federal para el registro de adultos mayores en ninguna entidad.

Desde el inicio de la llegada a México de vacunas contra el Covid, la dirigencia nacional de Morena ha aprovechado para destacar la aplicación del antígeno por parte del gobierno federal.

Ante el Consejo General del INE, incluso, PAN y PRD han expresado sus quejas frente a lo que han considerado la posibilidad de que Morena utilice la vacuna contra el Covid como una herramienta de propaganda electoral.

Morena tiene actualmente un spot a través del cual difunde que donará la mitad de su presupuesto para la compra de vacunas contra el Covid-19. Empero, si Morena decide no ejercer la mitad de las prerrogativas que le corresponden, el recurso es devuelto a la Tesorería de la Federación, sin etiqueta alguna.

"El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, desmintió que dicho partido esté ofreciendo vacunas contra Covid-19, por lo que las supuestas imágenes que circulan en redes sociales son falsas y forman parte de una guerra sucia orquestada por la oposición, dado el proceso electoral que está en marcha", señaló el partido a través de un comunicado.

Se detalló que Delgado Carrillo aseguró que será respetuoso de la ley, máxime porque el movimiento surgió de la lucha por la democracia.

"En Morena no se permite el influyentismo ni el amiguismo, por lo que presentaremos una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en caso de que algún afiliado recurra a estas prácticas para obtener la vacuna contra Covid-19 cuando aún no le corresponda, o en caso de que algún candidato haga promoción personal a costa de la salud de los mexicanos", advirtió la dirigencia.

El instituto político, reiteró, fue el único que se comprometió a donar al gobierno la mitad de sus prerrogativas correspondientes a 2021 (poco más de 800 millones), para la compra de vacunas.