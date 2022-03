"Morena no permitirá acciones reaccionarias contra AMLO"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en el Senado advirtió que percibe en México expresiones reaccionarias y conservadores similares a las que precedieron el encarcelamiento del ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, por lo que anticipó que defenderá la democracia y al presidente Andrés Manuel para que no se repita esa historia.

Al dirigir, en nombre de Morena, el discurso de bienvenida a Lula por parte de la Junta de Coordinación Política, el senador Higinio Martínez Miranda celebró ver al brasileño de pie, con ánimo, firme y entero.

Se refirió a su intención de competir por tercera ocasión por la Presidencia de Brasil y le deseó suerte en esta tarea.

"Suerte presidente. Estoy seguro que la democracia se reanudará pronto en su país para que la justicia, que en ocasiones suele tardar, finalmente va a llegar a su patria", señaló ante los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas representadas en la Jucopo, que preside el morenista Ricardo Monreal.

En su alocución, Martínez Miranda recordó el proceso que derrocó en 2015 a la entonces presidenta Dilma Roussef y llevó al encarcelamiento posterior de Lula Da Silva, lo que sorprendió a personajes como el mismo Barack Obama que no entendía como "el político más popular de toda la tierra" fuera encarcelado injusta e ilegalmente.

El legislador mexiquense dijo que ahora que Morena está en el poder observa en México las mismas expresiones conservadoras y reaccionarias que llevaron al brasileño a la cárcel.

"Solo relato que algunas cosas que usted vivió, aquí las empezamos a ver, a sentir. Será y es nuestro trabajo defender la democracia en México y defender a nuestro presidente López Obrador", advirtió.

En su mensaje, el mexiquense patentizó la amistad que existe entre los pueblos brasileño y mexicano, que comparten la alegría por la vida y el anhelo de una gran patria como la que soñó Simón Bolívar, con admiración para célebres futbolistas como Pelé y otros.