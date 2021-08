"Morena no será payaso de las cachetadas", dice Mier Velasco

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, aclaró que sus declaraciones de este martes, en torno a conformar una megabancada con el PT y el PVEM para quedarse con la Jucopo, fue la reacción a la postura de Va por México, quienes el fin de semana acusaron a los guindas de ser un "narcopartido", y hasta los fueron a denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En esa materia, aseveró que no serán "el payaso de las cachetadas".

"No me gustó nadita lo que hicieron los otros partidos el fin de semana porque no es buena manera de empezar y me genera al interior del grupo parlamentario una inquietud de que se pueda pensar que nuestro partido es el payaso de las cachetadas y no es así, no lo vamos a permitir primero por un asunto de dignidad legislativa, segundo por respeto a la representación de cada uno de nosotros, y tercero por respeto a la decisión popular", puntualizó en las instalaciones de San Lázaro.

Mier Velazco adelantó que este jueves se va a reunir con los próximos coordinadores de la oposición para apaciguar los ánimos, y negociar la distribución de cargos y las iniciativas prioritarias de la 65 legislatura.

"Lo que le vamos a decir a los integrantes de la coalición Va por México es que el interés fundamental de nuestra coalición son los asuntos legislativos, no los asuntos que tienen que ver con ocupar lugares, cargos, puestos. Queremos discutir primero cómo nos vamos a organizar con la agenda legislativa. Les voy a decir primero definamos una agenda, asumamos compromisos, pero que no nos pidan que nos pongamos a discutir de temas que tienen que ver con lo que menos nos interesa, que son recuperar cuestiones como el ramo 23, los moches, las estructuras homologadas, los lujos, los privilegios", indicó.

El coordinador de Morena aprovechó para criticar a Ricardo Anaya por evadir la justicia. Dijo que el panista pasó de ser el chico maravilla, a un marrullero de la política.

"De chico maravilla a marrullero de la política, en eso terminó, triste papel. Ahora sale su pléyade a defenderlo y me recuerdan a aquellos conservadores que fueron a pedir que llegara Maximiliano, que patético para la política mexicana, que patético, y si realmente no tiene nada que esconder y no tiene nada que ocultar, que ahora enfrente la justicia", aseveró.