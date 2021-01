Morena oficializa candidatura de Juan Carlos Loera para el gobierno de Chihuahua

Durante su visita a esta frontera, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo oficial la precandidatura de Juan Carlos Loera de la Rosa por la gubernatura de Chihuahua, enfatizando que la encuesta por la cual resultó electo es seria.

Juan Carlos Loera recibió en Ciudad Juárez la constancia que lo avala como precandidato y Coordinador Estatal por la defensa de la 4T en el estado, acompañado de un número importante de militantes y simpatizantes de Morena.

Mario Delgado hizo un llamado a la unidad de los militantes de Morena y precisó que ya se trabaja en la instalación de los comités de defensa del voto en los diferentes municipios de la entidad.

Luego de que Cruz Pérez Cuellar, senador por Morena y también aspirante a la gubernatura, inició un proceso para impugnar la encuesta por la que resultó electo Juan Carlos Loera de la Rosa, el presidente nacional de Morena, resaltó la importancia de dejar atrás el proceso interno.

"Es fundamental la unidad del partido y dejar atrás el proceso interno, ver hacia adelante para ganar Chihuahua, la mayoría de la gente quiere que se acabe la corrupción y que continúe la transformación del país", aseguró.

Comentó además que la encuesta por la que resultó electo Juan Carlos Loera, por encima de los otros aspirantes de Morena, cuenta con todo el rigor científico y transparencia, además de que no son un concurso de popularidad, sino que miden aspectos importantes para garantizar el triunfo del partido en la elección.

Asimismo, destacó que la importancia de que Morena gane en Chihuahua radica en que debe haber un mejor dialogo con la federación y dejar de lado las disputas.

Delgado Carrillo aseguró también que tanto el PRI como el PAN ya aceptaron ser lo mismo, esto refiriéndose a la alianza que harán estos partidos políticos en algunas entidades del país, aunque en el caso de Chihuahua no se dará esta estrategia para la próxima contienda política.

Por su parte, Loera de la Rosa enfatizó "por primera ocasión tenemos la gran oportunidad de gobernar el estado de Chihuahua complementando este avance que se tiene en tan solo dos años; nosotros no vamos a sacar un programa de gobierno de la manga, nosotros vamos a sacar las soluciones para Chihuahua consultando a la gente, porque el pueblo es sabio".

El ex delegado del Gobierno Federal en Chihuahua detalló también que la cuarta transformación llegó a sectores olvidados de Chihuahua, como son los pueblos originarios, campesinos, estudiantes y personas de la tercera edad que fueron integrados a la política de bienestar de México.